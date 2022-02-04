«НАШ» – не наш. Зеленський ігнорує вимоги про закриття скандального телеканалу

Президент України Володимир Зеленський не реагує на мітинги та петицію «Про застосування санкцій проти телеканалу «НАШ», який поширює російську пропаганду», що зібрала необхідну кількість підписів українців. Про це повідомляє Львівський портал.

Автор петиції активіст Сергій Стерненко нагадує, що за законом президент України зобов’язаний протягом 10 робочих днів відповідати на петиції громадян, які набрали 25 тисяч голосів, але цього досі не сталося.

«Володимир Зеленський знову порушує закон, не відповідаючи на мою петицію про застосування санкцій проти проросійського телеканалу «Наш». Петиція набрала ці голоси ще 17 січня. Минуло 15 робочих днів, а відповіді досі немає», – каже Сергій Стерненко.

Він також зауважує, що телеканал «Наш» не припиняє антиукраїнську і проросійську пропаганду.

«Коли є підвищена російська загроза, а пропагандистський телеканал «Наш» продовжує сприяти окупантам у веденні інформаційної війни проти України (і ще й на тлі заяви Британії щодо Мураєва), таке мовчання Зеленського є дуже красномовним», – підкреслює Сргій Стерненко.

Чого вимагають у петиції

Підписанти петиції закликають Володимира Зеленського ініціювати санкції проти телеканалу «НАШ» з подальшим припиненням його мовлення на території України.

У петиції також нагадують, що власник телеканалу «НАШ» Євгеній Мураєв неодноразово в його ефірі заперечував факт російської агресії, називаючи міжнародний збройний конфлікт, що був розв’язаний Російською Федерацією проти України у 2014 році, «громадянською війною».

Ведучі та запрошені гості телеканалу регулярно розпалюють ворожнечу за національною ознакою проти українців та релігійну і расову нетерпимість. У звʼязку із цим Національна рада з питань телебачення і радіомовлення неодноразово застосовувала штрафні санкції щодо телеканалу.

«Попри чисельні прояви антиукраїнської антидержавної діяльності телеканал «НАШ» продовжує здійснювати мовлення на території України та поширювати російську пропаганду, а члени РНБО не ініціювали питання про застосування санкцій проти фізичних і юридичних осіб, які здійснюють контроль над телеканалом…

З метою захисту національної та інформаційної безпеки України, а також для протидії поширенню антиукраїнської пропаганди в інтересах держави-агресора просимо президента України невідкладно ініціювати на засіданні РНБО питання про застосування санкцій проти телеканалу «НАШ» з подальшим припиненням його мовлення на території України», – йдеться у петиції.

Протистояння у суспільстві наростає

Через відсутність реакції президента у Києві розпочались акції протесту. Під стінами телеканалу «НАШ» люди вимагали його закриття та запровадження санкцій щодо власника Євгена Мураєва.

Мітингувальники палили фаєри та розгорнули транспаранти «Вимкніть зброю Росії» та «НАШ» – не наш, а кремлівський».

Також протестувальники розфарбували вхід до студії телеканалу написами «Сєпари», «Ганьба», «Де санкції?».

У той же час в ефірі телеканалу «НАШ» ведучі називали учасників протесту неонацистами, праворадикалами, сексотами та навіть вбивцями.

«Це не прояв демократичності нашої країни, а прояв імпотентності влади. На очах у всієї країни відбувається кримінальне правопорушення. При цьому поліція, яка зобов’язана запобігати правопорушенням, абсолютно не втручається… Вважаю, що це оформлені банд-формування, які працюють під прикриттям влади», – сказав у ефірі Євгеній Мураєв.

Хто такий Сергій Стерненко

Сергій Стерненко – український активіст, колишній очільник одеського «Правого сектору». Став відомим завдяки бойкотам виступів українських артистів, які їздять на гастролі до Росії, та російських артистів, котрі підтримують збройну агресію на сході та окупацію Криму.

Виступав проти забудови Одеси. Зараз живе в Києві.

Наприкінці травня 2018 року в Одесі було скоєно третій збройний напад на Стерненка. В результаті протистояння Стерненко смертельно поранив ножем одного із нападників і отримав сильне поранення руки. Сам Стерненко підозрював в організації нападів мера Одеси Геннадія Труханова.

11 червня 2020 року Стерненку вручили підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

15 червня Шевченківський районний суд Києва відправив Стерненка під домашній арешт на 60 діб в військову частину в Одесі. Втім згодом дозволили відбувати домашній арешт за місцем проживання у Києві.

23 лютого 2021 року одеський суд засудив Сергія Стерненка та Руслана Демчука до 7 років і 3 місяців тюрми з конфіскацією половини майна у справі викрадення і катування людини. Нібито Стерненко й Демчук навесні 2015 року на Одещині напали на проросійського депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича, аби той склав мандат.

Відразу після вироку суду у низці міст України пройшли акції на підтримку Сергія Стерненка. Львів’яни також вийшли на протест, оскільки вважають вирок несправедливим.

9 квітня суд змінив йому запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

31 травня відбулося останнє засідання Апеляційного суду Одеси щодо справи Стерненка. Активіста визнали винним та засудили до 3 років позбавлення волі із заміною на відбування умовного терміну 1 рік.

Хто такий Євген Мураєв

Євген Мураєв – проросійський український політик, депутат Харківської обласної ради двох скликань, народний депутат України VII і VIII скликань. Власник проросійського телеканалу «НАШ».

Мураєв є одним з народних депутатів VII скликання, які голосували за диктаторські закони 16 січня 2014 року. Прийняття «законів 16 січня» стало реакцією влади на масові протести українців на Євромайдані. У 2017-2018 році нардеп Мураєв пропустив понад 99% голосувань у парламенті.

З початком російсько-української війни заявляє, що це – «громадянський конфлікт». Називав політв’язня путінського режиму Олег Сенцова терористом. Виступав проти декомунізації та за збереження символів комуністичного режиму.

22 січня 2022 року уряд Сполученого Королівства звинуватив Російську Федерацію в спробі змінити владу України за допомогою військової сили та замінити його проросійською адміністрацією на чолі з Євгенієм Мураєвим.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у лютому 2021 року президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука: 112 Україна, NewsOne, ZIK. Також до санкційного списку потрапили телеканали Ukrlive та Перший незалежний.

Вказані телеканали належали Віктору Медведчуку або повʼязаним із ним особам та використовувались для поширення дезінформації та російської пропаганди, спрямованої проти національної безпеки, територіальної цілісності та суверенітету України.

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Фото: Світлана Романенко, Сергій Стерненко