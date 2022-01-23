Кремль планує привести до влади в Україні проросійського лідера, – Британія

Міністерство закордонних справ Британії заявило, що викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення в Україну, повідомляє Hromadske.

«У нас є інформація, яка вказує на те, що російська влада прагне встановити проросійського лідера в Києві, оскільки розглядає питання про вторгнення та окупацію України.

Потенційним кандидатом розглядається колишній народний депутат України Євген Мураєв.

Реклама партнерів

Ми маємо інформацію, що російські спецслужби підтримують зв’язки з багатьма колишніми українськими політиками, зокрема це:

Сергій Арбузов, перший віце-прем’єр-міністр України у 2012-2014 роках, в.о. прем’єр-міністра у 2014 році

Андрій Клюєв, перший віце-прем’єр-міністр у 2010-2012 роках, керівник Адміністрації колишнього президента України Януковича

Володимир Сівкович, колишній заступник голови Ради національної безпеки і оборони (РНБО)

Микола Азаров, прем’єр-міністр України у 2010-2014 роках», – йдеться у заяві МЗС Британії.

Також Британське МЗС вказує, що деякі зі згаданих поплічників Кремля «мають контакти з офіцерами російської розвідки, які зараз беруть участь у плануванні нападу на Україну».

Як зазначила міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс, інформація, оприлюднена сьогодні, «проливає світло на масштаби російської діяльності, спрямованої на підрив України, і дає змогу зрозуміти мислення Кремля».

«Росія має зупинити ескалацію, припинити свої кампанії агресії та дезінформації і йти шляхом дипломатії… Будь-яке військове вторгнення Росії в Україну було б серйозною стратегічною помилкою з серйозними витратами. Позиція Великобританії щодо України також зрозуміла. Ми однозначно підтримуємо її суверенітет і територіальну цілісність в межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим», – наголошують у МЗС Британії.

Зазначимо, що четверо колишніх українських посадовців, яких вказує МЗС Британії, втекли з України після Революції гідності.

Євген Мураєв неодноразово потрапляв у скандали через свої проросійські заяви.

Він заявляв, що бойові дії на Донбасі є нібито «громадянським конфліктом», бо “Росія допомагає «ДНР» і «ЛНР» грошима, технікою, інструкторами, так само, як США допомагали ВСУ і Нацгвардії». Крім цього, називав Революцію Гідності «державним переворотом».

Також він говорив, що Олег Сенцов «для однієї частини населення є терористом», бо нібито «готував підпали та вибухи».

Американська розвідка також підтвердила інформацію про наміри Кремля встановити в Україні проросійського лідера.

Нагадаємо, що з кінця жовтня Росія переміщує свою військову техніку до кордону з Україною, про що свідчать знімки, неодноразово зроблені зі супутника. У січні стало відомо, що Росія перекидає на Донбас танки, боєприпаси та пальне.

Самопроголошений «президент» Білорусі Олександр Лукашенко також анонсував спільне білорусько-російське військове навчання біля українських кордонів уже цієї зими.

Своєю чергою, США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

Майже 50% українців вважають, що Росія нападе на Україну.

За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно з Києвом.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.