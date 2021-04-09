Стерненка випустили з СІЗО під домашній арешт

Суд відправив активіста Сергія Стерненка під цілодобовий домашній арешт. Раніше він перебував у СІЗО. Про це адвокат Стерненка Масі Найєм повідомив у Facebook, передає Львівський портал.

Він зазначив, що його підзахисного звільнили з-під варти в залі суду.

«Перемога. Сергія звільнили з-під варти у залі суду. Обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Попереду розгляд апеляційної скарги на вирок (16 квітня)», – написав

У Telegram-каналі Стерненка зазначається, що так само змінили запобіжний захід Руслану Демчуку, який також проходить у цій справі як обвинувачений.

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Нагадаємо, 23 лютого одеський суд засудив Сергія Стерненка та Руслана Демчука до 7 років і 3 місяців тюрми з конфіскацією половини майна у справі викрадення і катування людини. Нібито Стерненко й Демчук навесні 2015 року на Одещині напали на депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича, аби той склав мандат.

Сам Стерненко у залі суду заявив, що обвинувальний вирок ухвалили під тиском заступника голови Офісу президент Олега Татарова, генеральної прокурорки Ірини Венедіктової та мера Одеси Геннадія Труханова, а покривав їх нібито президент Володимир Зеленський.

Відразу після вироку суду у низці міст України пройшли акції на підтримку Сергія Стерненка. Львів’яни також вийшли на протест, оскільки вважають вирок несправедливим.

У Києві 23 лютого люди мітингували біля Офісу президента, між учасниками акції і правоохоронцями виникли сутички. 27 силовиків отримали опіки очей, ще 24 демонстрантів затримали, але згодом відпустили.

Через опір представникові правоохоронного органу під час протестів на захист Сергія Стерненка відкрили кримінальну справу.

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Фото: Facebook/Масі Найєм