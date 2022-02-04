Медикам первинки вже почали нараховувати підвищені зарплати, – Ляшко

Підвищену зарплату – не менше 20 тисяч гривень для лікарів та не менше ніж 13,5 тисяч гривень для медичних сестер – вже перерахували у більшість медзакладів первинної ланки, тобто в поліклініки та амбулаторії. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Цього тижня Національна служба здоров’я перерахувала закладам первинки майже 2 мільярди гривень за січень. Ці кошти надійдуть у 1969 медустанов, які надають первинну медичну допомогу.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, вже найближчими днями медики мають отримати на свої рахунку підвищену зарплату за січень.

«Розпочав моніторингові візити в заклади охорони здоров’я, щоб дізнатися про ситуацію із виплатами збільшених заробітних плат із перших вуст. У Бориспільському міському ЦПМСД всі 85 медичних працівників вже отримали нову платню. Дехто – навіть більше гарантованих державою 20 тисяч гривень для лікарів та 13,5 тисяч гривень для медсестер. Настрій у колективу бойовий, хоча зараз впало величезне навантаження у зв’язку із великою кількістю хворих, адже наразі більшість пацієнтів лікуються амбулаторно під супроводом свого сімейного лікаря», – розповів Віктор Ляшко.

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Водночас у пресслужбі НСЗУ уточнили, що за січень 166 медзакладам первинного рівня на Львівщині вже перерахували понад 124 млн грн. Найбільше коштів, майже 7 млн грн, отримала 4-та міська поліклініка Львова. Її лікарі уклали декларації більше ніж зі 111 тисячами пацієнтів.

Цьогоріч капітаційна ставка, тобто виплати медичному закладу за кожного пацієнта з декларацією, зросла до 786 грн на рік.

Нагадаємо, найвищі зарплати в українській медицині отримують у «швидкій». Так, у першій половині 2021 року лікар екстреної медичної допомоги отримував майже 30 тисяч гривень, середній і молодший персонал – по 25 та 12 тисяч гривень відповідно.

Тим часом зарплати лікаря в лікарні та сіменника різнились: у лікарні – 13,3 тисячі гривень, в поліклініці/амбулаторії – більше 16 тисяч гривень. Середній і молодший медперсонал у лікарнях мав по 11,1 та 8,8 тисяч гривень, а в «первинці» – 9 і 5,5 тисяч гривень.

У 2020 році середня зарплата лікаря в Україні становила лише 11 тисяч гривень. При цьому на Львівщині лікарі отримували по 9-10 тисяч гривень, це були одні з найнижчих зарплат серед усіх областей.

Додамо, що розмір зарплати медиків визначає колективний договір, який укладають працівники закладу і керівник. Зарплати, премії та інша фінансова мотивація, що раніше регламентувалася різними держпостановами, тепер є відповідальністю адміністрації медзакладу. Саме тому десь платня медиків може бути справді високою, а десь – нижчою.

Мінімальні зарплати до 20 тисяч гривень для лікарів та 13,5 тисяч гривень – для молодшого медперсоналу в Україні підняли на початку 2022 року. У МОЗ відразу заявили, що будуть перевіряти, як керівництво медустанов їх нараховує.

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