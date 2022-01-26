Ляшко анонсував перевірки лікарень, які не піднімуть зарплати медикам

Міністр охорони здоров’я заявив про перевірки керівників медичних установ, які не виплачуватимуть повні оклади лікарям у відповідності до нової постанови уряду. Про це під час брифінгу 26 січня заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент Львівського порталу.

Відтак, з 1 січня працівникам закладів охорони здоров’я підняли заробітну плату. Для медичної сестри її розмір становитиме – 13,5 тис. грн, а для лікарів – 20 тис. грн. Однак, міністр охорони здоров’я додав, що це лише базовий рівень зарплати. При цьому, керівники лікарень відповідно до колективного договору можуть платити більше.

За словами Віктора Ляшка, відтепер заклади охорони здоров’я стали підприємствами, які заробляють гроші та розпоряджаються ними. Тож успішна робота медичного закладу та рівень заробітної плати, залежить в тому числі й від місцевої влади. Тому, модернізована та добре обладнана лікарня, матиме можливість укладати договори з більшої кількістю пацієнтів, та отримає більше грошей від НСЗУ.

Медичним працівникам, які у січні отримали аванси без підвищення, виплатять всі нарахування та надбавки разом із заробітною платою у кінці розрахункового місяця.

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МОЗ ініціюватиме проведення Державною аудиторською службою перевірки кожного медичного закладу, який заявлятиме про спроможність платити нові базові зарплатні.

«Так само перевірки чекатимуть і на ті лікарні, в яких керівники примусово намагаються перевести медиків на неповну ставку, при цьому залишаючи працювати їх на повний робочий день. Ми детально моніторимо ситуацію. Керівник закладу, який вирішить таким чином зекономити бюджет лікарні коштом звичайного лікаря чи медсестри, отримає покарання. Для цього вже існують відповідні механізми», – наголосив міністр охорони здоров’я.

Заклади, які поки що не мають змогу виплачувати медикам підвищену зарплату, отримають фінансування за окремим пакетом від НЗСУ на пів року.

«Однак, хочу зазначити, що ми будемо верифікувати кожен такий медзаклад, який декларує, що потребує допомоги від держави, аби зрозуміти, куди були витрачені кошти та чому їх не вистачило на забезпечення гідної заробітної плати медичним працівникам. Ситуація, коли на рахунках лікарні лежать десятки мільйонів гривень залишку, а при цьому медичний колектив працює за мінімалку – абсолютно неприпустима», – підкреслив міністр.

Віктор Ляшко заперечив те, що підвищення зарплати не торкнеться відомчих закладів охорони здоров’я. Він сказав, що підвищення окладів покриває всі державні та комунальні лікарні. Проте, це не стосується приватних медичних установ.

Як повідомляв Львівський портал, що відповідну постанову Кабінет міністрів України прийняв 12 січня. Окрім того, у 2022 році фінансування сфери охорони здоров’я становить 232 млрд грн, на Програму медгарантій передбачено 157,3 млрд грн, що майже на 34 млрд більше, ніж минулого року.

Кошти з Програми медичних гарантій йдуть насамперед на оплату медичної допомоги населенню, а саме: оплату праці медичних працівників, закупівлю лікарських засобів та витратних матеріалів, також на медичне харчування.

Також у постанові пропонувалось внести зміни до типової форми договору про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій. Постанова набуває чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2022 року.

До слова, у 2020-му середня зарплата лікаря в Україні становила 11 тисяч грн. Львівщина увійшла в трійку областей, де медики отримували найменшу платню – 9-10 тисяч грн.

При цьому лікар у лікарні, медичному центрі чи госпіталі отримує меншу платню, ніж «сімейник», який цьогоріч в середньому заробляє понад 16 тисяч гривень. Медик у лікарні – в середньому 13,3 тисячі грн. Така ж ситуація з розміром зарплат була й торік.

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