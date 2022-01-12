Лікарям підвищили мінімальну зарплату до 20 тисяч гривень

Кабінет міністрів України постановив підвищити мінімальні заробітні плати лікарям до 20 тисяч гривень та медперсоналу до 13 тисяч гривень. Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну.

Мінімальну заробітну плату лікарям, що працюють у державних та комунальних медзакладах, встановили на рівні 20 тисяч гривень. Водночас для середнього медперсоналу (фахівців з початковим/першим рівнем вищої медичної освіти) зарплата становитиме 13 500 грн.

У випадку, якщо медик працює неповний робочий день, оплата праці здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу.

Як пише Укрінформ, під час засідання уряду міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зауважив, що ця постанова розповсюджується на всі державні та комунальні заклади охорони здоров’я, а також установи та підприємства, які уклали договір з НСЗУ.

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Окрім того, за словами міністра, в 2022 році фінансування сфери охорони здоров’я становить 232 млрд грн, на Програму медгарантій передбачено 157,3 млрд грн, що майже на 34 млрд більше, ніж минулого року.

Кошти з Програми медичних гарантій йдуть насамперед на оплату медичної допомоги населенню, а саме: оплату праці медичних працівників, закупівлю лікарських засобів та витратних матеріалів, також на медичне харчування.

Також у постанові пропонується внести зміни до типової форми договору про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій. Постанова набуває чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2022 року.

Як повідомляв Львівський портал, у держбюджеті на 2022 рік планують закласти середню зарплату лікаря на рівні 22,5 тисячі гривень.

Нагадаємо, у 2020-му середня зарплата лікаря в Україні становила 11 тисяч грн. Львівщина увійшла в трійку областей, де медики отримували найменшу платню – 9-10 тисяч грн.

При цьому лікар у лікарні, медичному центрі чи госпіталі отримує меншу платню, ніж «сімейник», який цьогоріч в середньому заробляє понад 16 тисяч гривень. Медик у лікарні – в середньому 13,3 тисячі грн. Така ж ситуація з розміром зарплат була й торік.

Розмір зарплати медиків визначає колективний договір, який укладають працівники закладу і керівник. Зарплати, премії та інша фінансова мотивація, що раніше регламентувалася різними держпостановами, тепер є відповідальністю адміністрації медзакладу. Саме тому десь платня медиків може бути справді високою, а десь – нижчою.

Додамо, що найвищі зарплати зараз залишились за працівниками «швидкої». Так, лікар екстреної медичної допомоги отримує майже 30 тисяч гривень, середній і молодший персонал – по 25 та 12 тисяч гривень відповідно.

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