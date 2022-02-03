В Україну прибув сьомий літак з допомогою від США: що на борту

В Україну прибув сьомий за рахунком літак США з безпековою допомогою на борту. Про це 3 лютого у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Сьомий за рахунком літак доставив партію боєприпасів до України в рамках військово-технічної допомоги з боку США.

«Сьома «пташка» приземлилася у Борисполі. Цього разу – 85 тонн боєприпасів для гранатометів. Чудові новини, і найважливіше – це не кінець! Далі буде», – написав Резніков.

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Нагадаємо, 22 січня до України прибула перша партія американської летальної зброї, зокрема близько 90,7 тисячі кг летальної зброї й боєприпасів, а 23-го січня – друга частина військової допомоги США – це понад 80 тонн зброї для української армії.

У третій партії військової допомоги зі США, що прибула до Києва 25 січня, Україна, зокрема, отримала 300 протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». 28 січня прибув четвертий літак із допомогою зі США. Тоді привезли 81 тонну патронів різного калібру.

31 січня, до України прибула п’ята «пташка» зі США: американці привезли 84 тонни боєприпасів. 1 лютого до України з США прибув шостий літак з боєприпасами – 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї.

Як писав Львівський портал, США підготували до відправки в Україну транш оборонної допомоги на загальну суму 60 мільйонів доларів, затвердженої торік у вересні президентом Байденом.

Також Сполучені Штати співпрацюють з іншими членами НАТО над організацією доставки переносних зенітних ракет класу «земля-повітря» Stinger за запитом Києва.

Зазначимо, що з кінця жовтня Росія переміщує свою військову техніку до кордону з Україною, про що свідчать знімки, неодноразово зроблені зі супутника.

А нещодавно самопроголошений «президент» Білорусі Олександр Лукашенко анонсував спільне білорусько-російське військове навчання біля українських кордонів уже цієї зими.

Своєю чергою, США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

Майже 50% українців вважають, що Росія нападе на Україну.

За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно з Києвом.

За даними розвідки, Росія перекидає на Донбас танки, боєприпаси та пальне.

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