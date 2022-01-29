В Україну прибув четвертий літак з допомогою від США: що на борту

В Україну прибув четвертий за рахунком літак США з безпековою допомогою на борту. Про це 28 січня у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Четвертий за рахунком літак доставив партію боєприпасів до України в рамках військово-технічної допомоги з боку США.

«Цього разу 4-а «пташка» доставила в Україну 81 тонну боєприпасів різного калібру. Наступного тижня чекаємо на наступні літаки зі США з військово-технічною допомогою для посилення обороноздатності України», – написав Резніков.

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Як писав Львівський портал США підготували до відправки в Україну транш оборонної допомоги на загальну суму 60 мільйонів доларів, затвердженої торік у вересні президентом Байденом.

Також Сполучені Штати співпрацюють з іншими членами НАТО над організацією доставки переносних зенітних ракет класу «земля-повітря» Stinger за запитом Києва.

Нагадаємо, що з кінця жовтня Росія переміщує свою військову техніку до кордону з Україною, про що свідчать знімки, неодноразово зроблені зі супутника.

А нещодавно самопроголошений «президент» Білорусі Олександр Лукашенко анонсував спільне білорусько-російське військове навчання біля українських кордонів уже цієї зими.

Своєю чергою, США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

Майже 50% українців вважають, що Росія нападе на Україну.

За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно з Києвом.

За даними розвідки, Росія перекидає на Донбас танки, боєприпаси та пальне.

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