Дві лікарні Львівщини переповнені хворими на covid

На Львівщині зростає завантаженість лікарень, які приймають хворих на коронавірус. Два медзакладі області вже повністю заповнені covid-пацієнтами. Водночас сім лікарень ще не мають госпіталізованих з коронавірусом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
Станом на ранок вівторока, 1 лютого, covid-19 виявили ще у 3 411 мешканців Львівської області. Впродовж минулої доби госпіталізували 306 хворих, ще 2350 людей скерували на самоізоляцію.
Загалом у стаціонарах зараз перебувають 2040 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, 418 з них були вакциновані. У реанімації лежать 139 хворих, 50 пацієнтів під’єднані до апаратів штучної вентиляції легень.
На території Львівщини хворих на коронавірус приймають 25 лікарень. Їхня завантаженість зараз зросла до 38,2%. При цьому у семи медзакладах досі немає жодного пацієнта. Водночас дві лікарнівже переповнені covid-позитивними пацієнтами, мова йде про Перемишлянську та Рудківську лікарні.
У стаціонарах Львівської області завантаженість covid-ліжок зараз виглядає так (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):
- у Перемишлянській центральній районній лікарні (80) – 81
- у Рудківській лікарні (100) – 110
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (150) – 102
- у Лікарні св. Миколая (1 ТМО м. Львова) (150) – 96
- у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 163
- у Центрі легеневого здоров’я (370) – 258
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 134
- у Львівській обалсній клінічній лікарні (120) – 70
- у лікарні швидкої допомоги Львова(830) – 283
- у Львівському обласному клінічномуперинатальному центрі (50) – 18
- у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 93
- у 5-й міській клінічній лікарні м. Львова (175) – 88
- у Стрийській міській лікарні (190) – 132
- у Стебницькій міській лікарні (150) – 106
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 117
- у Кам’янка-Бузькій центральній районні лікарні(160) – 88
- у Сокальській центральній районні лікарні(326) – 36
- у Золочівській центральній районні лікарні(210) – 65
- у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 0
- у Жовківській центральній районні лікарні(100) – 0
- у Самбірській центральній районні лікарні(50) – 0
- у Буській центральній районні лікарні(80) – 0
- у 1-й міській клінічній лікарні м. Львова (225) – 0
- у Пустомитівській лікарні (80) – 0
- у Жидачівській центральній районні лікарні (100) – 0
Як повідомляв Львівський портал, через спалах Covid-19 з 31 січня на Львівщині посилили карантин. Детально про нові обмеженя читайте тут.
Близько тижня на Львівщині щодня фіксують в середньому по 2000 нових хворих на коронавірус. У суботу, 29 січня, на Львівщині був новий антирекорд – 3791 хворий на коронавірус за добу.
Медики кажуть, що більшість хворих на Львівщині інфіковані штамом «Омікрон», який здебільшого не протікає важко. Проте в цьому і вся небезпека: симптоми «Омікрону» нагадують звичайну застуду, на які люди не зважають й продовжують ходити на роботу, їздити у громадському транспорті та при цьому заражати інших. Тому на думку експертів, пік коронавірусу на Львівщині лише попереду.
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Оксана Попович