ОСТАННІ НОВИНИ

Дві лікарні Львівщини переповнені хворими на covid

Оксана Попович

|

На Львівщині зростає завантаженість лікарень, які приймають хворих на коронавірус. Два медзакладі області вже повністю заповнені covid-пацієнтами. Водночас сім лікарень ще не мають госпіталізованих з коронавірусом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Станом на ранок вівторока, 1 лютого, covid-19 виявили ще у 3 411 мешканців Львівської області. Впродовж минулої доби госпіталізували 306 хворих, ще 2350 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 2040 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, 418 з них були вакциновані. У реанімації лежать 139 хворих, 50 пацієнтів під’єднані до апаратів штучної вентиляції легень.

На території Львівщини хворих на коронавірус приймають 25 лікарень. Їхня завантаженість зараз зросла до 38,2%. При цьому у семи медзакладах досі немає жодного пацієнта. Водночас дві лікарнівже переповнені covid-позитивними пацієнтами, мова йде про Перемишлянську та Рудківську лікарні.

Реклама партнерів

У стаціонарах Львівської області завантаженість covid-ліжок зараз виглядає так (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):

  • у Перемишлянській центральній районній лікарні (80) – 81
  • у Рудківській лікарні (100) – 110
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (150) – 102
  • у Лікарні св. Миколая (1 ТМО м. Львова) (150) – 96
  • у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 163
  • у Центрі легеневого здоров’я (370) – 258
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 134
  • у Львівській обалсній клінічній лікарні (120) – 70
  • у лікарні швидкої допомоги Львова(830) – 283
  • у Львівському обласному клінічномуперинатальному центрі (50) – 18
  • у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 93
  • у 5-й міській клінічній лікарні м. Львова (175) – 88
  • у Стрийській міській лікарні (190) – 132
  • у Стебницькій міській лікарні (150) – 106
  • у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 117
  • у Кам’янка-Бузькій центральній районні лікарні(160) – 88
  • у Сокальській центральній районні лікарні(326) – 36
  • у Золочівській центральній районні лікарні(210) – 65
  • у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 0
  • у Жовківській центральній районні лікарні(100) – 0
  • у Самбірській центральній районні лікарні(50) – 0
  • у Буській центральній районні лікарні(80) – 0
  • у 1-й міській клінічній лікарні м. Львова (225) – 0
  • у Пустомитівській лікарні (80) – 0
  • у Жидачівській центральній районні лікарні (100) – 0

Як повідомляв Львівський портал, через спалах Covid-19 з 31 січня на Львівщині посилили карантин. Детально про нові обмеженя читайте тут.

Близько тижня на Львівщині щодня фіксують в середньому по 2000 нових хворих на коронавірус. У суботу, 29 січня, на Львівщині був новий антирекорд – 3791 хворий на коронавірус за добу.

Медики кажуть, що більшість хворих на Львівщині інфіковані штамом «Омікрон», який здебільшого не протікає важко. Проте в цьому і вся небезпека: симптоми «Омікрону» нагадують звичайну застуду, на які люди не зважають й продовжують ходити на роботу, їздити у громадському транспорті та при цьому заражати інших. Тому на думку експертів, пік коронавірусу на Львівщині лише попереду.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нові магазини, сервіси та перспективи: чим «АТБ» дивуватиме у 2022 році
Анастасія ПИЖ
Нові магазини, сервіси та перспективи: чим «АТБ» дивуватиме у 2022 році

2022 рік уже остаточно вступив у свої права та поставив перед нами чимало складних питань. Це і нова хвиля пандемії коро...

На Львівщині посилили карантин: що заборонено
Ольга ДЕНИСЯКА
На Львівщині посилили карантин: що заборонено

28 січня обласна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення про посилення карантину на Львівщині. Нові обмеження почнуть діяти з ...

Магазини «АТБ» продовжать реалізацію соціальних продуктів
Анастасія ПИЖ
Магазини «АТБ» продовжать реалізацію соціальних продуктів

В «АТБ» спростували інформацію стосовно призупинення продажу яєць, гречки й інших соціально значущих продуктів Ка...

Свято Водохреща: історія, традиції та прикмети
Ірина МАРЧУК
Свято Водохреща: історія, традиції та прикмети

Сьогодні, 19 січня, християни відзначають одне з найбільших свят – Хрещення Господнє або Водохреща, як його називають в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів