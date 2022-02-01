Дві лікарні Львівщини переповнені хворими на covid

На Львівщині зростає завантаженість лікарень, які приймають хворих на коронавірус. Два медзакладі області вже повністю заповнені covid-пацієнтами. Водночас сім лікарень ще не мають госпіталізованих з коронавірусом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Станом на ранок вівторока, 1 лютого, covid-19 виявили ще у 3 411 мешканців Львівської області. Впродовж минулої доби госпіталізували 306 хворих, ще 2350 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 2040 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, 418 з них були вакциновані. У реанімації лежать 139 хворих, 50 пацієнтів під’єднані до апаратів штучної вентиляції легень.

На території Львівщини хворих на коронавірус приймають 25 лікарень. Їхня завантаженість зараз зросла до 38,2%. При цьому у семи медзакладах досі немає жодного пацієнта. Водночас дві лікарнівже переповнені covid-позитивними пацієнтами, мова йде про Перемишлянську та Рудківську лікарні.

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У стаціонарах Львівської області завантаженість covid-ліжок зараз виглядає так (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):

у Перемишлянській центральній районній лікарні (80) – 81

у Рудківській лікарні (100) – 110

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (150) – 102

у Лікарні св. Миколая (1 ТМО м. Львова) (150) – 96

у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 163

у Центрі легеневого здоров’я (370) – 258

у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 134

у Львівській обалсній клінічній лікарні (120) – 70

у лікарні швидкої допомоги Львова(830) – 283

у Львівському обласному клінічномуперинатальному центрі (50) – 18

у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 93

у 5-й міській клінічній лікарні м. Львова (175) – 88

у Стрийській міській лікарні (190) – 132

у Стебницькій міській лікарні (150) – 106

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 117

у Кам’янка-Бузькій центральній районні лікарні(160) – 88

у Сокальській центральній районні лікарні(326) – 36

у Золочівській центральній районні лікарні(210) – 65

у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 0

у Жовківській центральній районні лікарні(100) – 0

у Самбірській центральній районні лікарні(50) – 0

у Буській центральній районні лікарні(80) – 0

у 1-й міській клінічній лікарні м. Львова (225) – 0

у Пустомитівській лікарні (80) – 0

у Жидачівській центральній районні лікарні (100) – 0

Як повідомляв Львівський портал, через спалах Covid-19 з 31 січня на Львівщині посилили карантин. Детально про нові обмеженя читайте тут.

Близько тижня на Львівщині щодня фіксують в середньому по 2000 нових хворих на коронавірус. У суботу, 29 січня, на Львівщині був новий антирекорд – 3791 хворий на коронавірус за добу.

Медики кажуть, що більшість хворих на Львівщині інфіковані штамом «Омікрон», який здебільшого не протікає важко. Проте в цьому і вся небезпека: симптоми «Омікрону» нагадують звичайну застуду, на які люди не зважають й продовжують ходити на роботу, їздити у громадському транспорті та при цьому заражати інших. Тому на думку експертів, пік коронавірусу на Львівщині лише попереду.

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