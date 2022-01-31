За добу на Львівщині провакцинували менше 800 людей

У неділю, 30 січня, covid-щеплення зробили лише 752 мешканцям Львівщини. Попри те, що в область лідирує за кількістю хворих на коронавірус, рівень вакцинації серед населення стрімко падає. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

У неділю, 30 січня, на Львівщині від коронавірусу провакцинували лише 752 людини. Цей показник найменший за останній два тижні січня. Загалом протягом цих вихідних у Львові та області провакцинували менш як 3000 людей.

Так, за вчора щеплення від ковіду отримали 752 особи (з них – 278 осіб отримали першу дозу вакцини, 201 – другу дозу, 0 – додаткову дозу, 273 – бустерну дозу).

Найбільше щеплень за весь час вакцинальної кампанії на Львівщині зробили американською вакциною Pfizer – 1 020 621, слідом йде китайська Coronavac – 525 643 людей, Moderna – 208 692, Astra Zeneca – 193 636 особи та Covishield – 38 403.

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На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, рівень covid-вакцинації на Львівщині знизився ще торік з початку грудня. Тоді добовий показник впав до 16-17 тисяч щеплень, хоча у листопаді в середньому вакцинували по 19 тисяч людей. Тим часом МОЗ рекомендує робити в області щонайменше 23 тисячі щеплень на добу.

Так, за добу 9 грудня на Львівщині щеплення зробили 11,5 тисячам людей і фактично відтоді рівень вакцинації почав щоразу поступово падати. А на Миколая щеплення проти коронавірусу зробили лише 1276 мешканцям. Це був найменший показник із весни.

З початку цього року, у перші тижні січня, covid-вакцинація трималась в середньому близько 5 тисяч щеплень за добу. А вже від 17 січня, коли за день було зроблено 1382 щеплень, вакцинація знову почала падати. З 26 січня цей показник все ж зріс до 5 тисяч за добу, але із 29 січня знову різко опустився.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Додамо, загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року.

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