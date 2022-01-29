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У Дніпрі попрощалися з загиблими під час стрілянини на «Південмаші»

Аліса Белей

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У Дніпрі 29 січня попрощалися з чотирма військовими та цивільною жінкою, які загинули під час стрілянини на заводі «Південмаш» вночі 27 січня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Нацгвардії.

На панахиді було керівництво Дніпропетровської області, жителі Дніпра, капелани, співробітники правоохоронних органів та військовослужбовців. Зокрема був присутній міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та командування Нацгвардії.

За підрахунками «Суспільного», на прощання зібралося приблизно 200 людей. Для надання медичної допомоги родичам загиблих чергувала бригада лікарів. Співслужбовці, працівники «Південмашу» та мешканці міста не переставали нести квіти. 

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«Чесна, весела, активна та цілеспрямована, з хорошої сім`ї. Дуже хочеться, щоб її не забули. Досі не вірю, що таке відбулося, просто не вкладається у голові. Вона ж до останнього стояла, не здавалася», розповіла про Віру її однокласниця Ірина Борисенко.

У жінки лишилися мати, сестра та 11-річна донька Кіра.

Додамо, як писав Львівський портал п’ятеро постраждалих військовослужбовців, яких на «Південмаші» поранив нацгвардієць Артемій Рябчук, перебувають у важкому стані з позитивною динамікою. 

Нагадаємо, у четвер вночі, 27 січня, у Дніпрі 21-річний солдат строкової служби Нацгвардії Артемій Рябчук розстріляв караул військовослужбовців з автомата Калашникова, після чого втік зі зброєю. Загинули п’ятеро військових, за життя ще п’ятьох борються медики.

Незабаром правоохоронці спіймали Рябчука у передмісті Дніпра. Відомо, що юнак сам здався поліції.

28 січня Рябчука, який розстріляв людей у Дніпрі, суд взяв під арешт без права застави.

У Дніпрі 28 та 29 січня оголосили траур через трагедію на державному підприємстві «Південний машинобудівний завод».

Як повідомляв Львівський портал, командувач Національної гвардії України генерал-полковник Микола Балан написав рапорт про відставку з посади у зв’язку з подіями на заводі «Південмаш» у Дніпрі.

Водночас Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії України, що призвела до трагедії з військовими у Дніпрі.

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Фото: Національна гвардія України

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