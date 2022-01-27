Командувач Нацгвардії подав у відставку після розстрілу в Дніпрі

Командувач Національної гвардії України генерал-полковник Микола Балан написав рапорт про відставку з посади у зв’язку з подіями на заводі «Південмаш» у Дніпрі. Про це він повідомив на пресконференції 27 січня, передає hromadske.

«З урахуванням того, що за будь-які дії, і хороші, і погані, несе службу командир або командувач, сьогодні вранці я висловив бажання і написав рапорт міністру внутрішніх справ, клопотання перед президентом про відставку та звільнення з посади командувача Національної гвардії», – сказав Балан.

Микола Балан був призначений на посаду командувача Національної гвардії України указом президента Володимира Зеленського 13 червня 2019 року. До цього він виконував обов’язки командувача Нацгвардії та був заступником командувача з бойової підготовки.

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Водночас Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії України, що призвела до трагедії з військовими у Дніпрі.

Нагадаємо, у четвер вночі, 27 січня, у Дніпрі 21-річний солдат строкової служби Нацгвардії Артемій Рябчук розстріляв караул військовослужбовців з автомата Калашникова, після чого втік зі зброєю. Загинули п’ятеро військових, за життя ще п’ятьох борються медики.

Незабаром правоохоронці спіймали Рябчука у передмісті Дніпра. Відомо, що юнак сам здався поліції.

В МВС вже заявили, що найближчим часом розпочне свою роботу спецкомісія, яка вивчатиме всі обставини трагедії, мотиви жорстокого вбивства, а також психічний стан Артемія Рябчука.

Водночас глава МВС Денис Монастирський визнав, що в Україні необхідно переглянути умови та особливості строкової військової служби, а всі недоліки «кардинально змінювати», аби подібні випадки більше не повторилися.

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