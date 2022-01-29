До львівської лікарні гелікоптером доставили чоловіка з підозрою на інсульт

У суботу, 29 січня, до Львівської міської лікарні швидкої допомоги поліцейським гелікоптером доставили чоловіка, якому необхідна була невідкладна допомога. Про це у Facebook повідомило Перше територіальне медичне об’єднання міста Львова.

Так, вертоліт доправив до лікарні 74-річного чоловіка із Борислава з підозрою на інсульт. Лікарі уже почали виконання усіх необхідних обстежень, зокрема, комп’ютерної томографії. Щойно підтвердять діагноз, розпочнуть лікування.

У лікарні зазначають, що ари інсульті важливо встигнути надати допомогу пацієнту у межах «золотої години», аби уникнути неврологічних наслідків – це щонайбільше шість годин. Відтак кожна хвилина має значення.

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Нагадаємо, Львівський портал писав про симптоми інсульту та чому ж так важливо звернутися вчасно за допомогою.

Зазначимо, Львівщина стала одним з регіонів, де у квітні стартував пілотний проєкт з аеромедичної евакуації. Медики на гелікоптері доставляли до лікарні пацієнтів із важкими травмами, отриманими у ДТП, з інфарктами, інсультами та іншими критичними станами.

Також на гвинтокрилах збираються перевозити органи для трансплантації та самих реципієнтів. За два місяці роботи медики на гелікоптері здійснили 9 рятувальних місій, вісім із них були успішними. Однак після двох місяців роботи проєкту львівські медики залишились без повітряного транспорту.

Гелікоптер ДСНС, який використовували для аеромедичної евакуації, забрали на сервісне обслуговування. Але 1 жовтня обласний центр екстреної медицини та медицини катастроф знову відновив для невідкладної допомоги аеромедичну евакуацію пацієнтів. У розпорядженні медиків Львівщини з’явився гелікоптер нацполіції Airbus Helicopters Н145.

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