На Львівщині відновили проект аеромедичної евакуації пацієнтів

Обласний центр екстреної медицини та медицини катастроф знову може використовувати для невідкладної допомоги аеромедичну евакуацію пацієнтів. У розпорядженні медиків Львівщини з’явився гелікоптер нацполіції Airbus Helicopters Н145. Про це Львівському порталу повідомив в.о. генерального директора центру Андрій Васько.

За словами Андрія Васька, учора, 1 жовтня, гелікоптер нацполіції прибув на аеродром у Черлянах. Він дислокуватиметься на Львівщині на постійній основі.

«Борт оснащений усім медичним обладнанням, для серцево-легеневої реанімації та підтримки критичних станів, необхідним для екстреної евакуації важкохворих пацієнтів. З моменту прибуття гелікоптера на Львівщину його ще не задіювали», – повідомив у коментарі Львівському порталу Андрій Васько.

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Також відомо, що вартість одного польоту гелікоптера обходилася у понад 40 тис. грн. До кінця цього року на фінансування проекту Львівщині виділили близько 15 млн грн.

Нагадаємо, Львівщина стала одним із регіонів, де у квітні стартував пілотний проєкт із аеромедичної евакуації. Медики на гелікоптері доставляли до лікарні пацієнтів із важкими травмами, отриманими у ДТП, з інфарктами, інсультами та іншими критичними станами. Також на гвинтокрилах збираються перевозити органи для трансплантації та самих реципієнтів.

Центр екстреної медичної допомоги у Львівській області спершу використовував гелікоптер Eurocopter EC 145.

9 квітня 2021 року вперше в Україні вертоліт аеромедичної служби Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф доставив пацієнтку до лікарні швидкої допомоги у Львові.

За два місяці роботи медики на гелікоптері здійснили 9 рятувальних місій, вісім із них були успішними. Однак після двох місяців роботи проєкту львівські медики залишились без повітряного транспорту. Гелікоптер ДСНС, який використовували для аеромедичної евакуції, забрали на сервісне обслуговування.

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