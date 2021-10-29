Всесвітній день боротьби з інсультом: як розпізнати симптоми

Сьогодні, 29 жовтня, відзначають Всесвітній день боротьби з інсультом. Львівські медики розповіли про симптоми та чому ж так важливо звернутися вчасно за допомогою. Про це йдеться на Facebook-сторінці Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова.

Зі слів медиків, лише зараз у лікарні швидкої медичної допомоги Львова – 100 пацієнтів з інсультом. У 2020 у цей день було 65. Медики кажуть, що це наслідок ковіду. За рік швидка привозить майже 2500 хворих. За 10 місяців цього року таких уже – 1887.

«Якщо говорити про всю Україну – це 140 тисяч випадків. З них близько 20% повертаються до звичного життя. На жаль, до 40% людей помирають протягом першого року. ВООЗ каже: інсульт вразить кожного п’ятого українця», – кажуть у лікарні ШМД.

Також зазначають, що інсульт виникає раптово. Для збереження життя тоді важлива кожна хвилина. Але оточенню не завжди вдається вчасно розпізнати симптоми інсульту, хтось може подумати, що людина напідпитку.

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Запам’ятайте ознаки інсульту. Абревіатура М.О.З.О.К.:

М – раптове порушення МОВЛЕННЯ;

О – раптова асиметрія ОБЛИЧЧЯ;

З – раптове ЗАПАМОРОЧЕННЯ;

О – ОЧІ, раптове погіршення зору;

К – раптова слабкість чи оніміння КІНЦІВОК.

Попросіть людину всміхнутися чи підняти руки вгору. Якщо цього не зробить – викликайте швидку.

Важливо: пацієнта мають привезти туди, де є специфічні медикаменти, обладнання, а це – комп’ютерна томографія (КТ) і ангіограф (метод рентгенологічного дослідження судин (артерій, вен), що дозволяє визначити місце звуження або закупорки), а також – спеціалісти.

«Інсульти бувають різними. Найчастіше до нас привозять пацієнтів з ішемічним. Введення тромболізису (для цього потрібен КТ-контроль) дає шанси повернутися до нормального життя 30-35% із них, а тромбоектракція підвищує ці шанси для 75%! Останньої не зробиш без ангіографа», – додають у лікарні.

Але найголовніше – це раннє надходження хворого, адже навіть попри сучасні методики лікування врятувати пацієнта можна лише впродовж перших 6 годин, додають лікарі.

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги, кажуть медики, є і спеціалісти, і медикаменти, і обладнання. На приклад, найсучасніший у світі ангіограф – Philips Azurion 7 M20. «Це не техніка – це космос і гарантія на одужання для сотень і тисяч наших пацієнтів. Тобто, ми маємо усе необхідне, щоб рятувати життя людині з інсультом. Головне – вчасно до нас зверніться!», – закликають у лікарні.