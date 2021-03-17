На Львівщині з квітня пацієнтів рятуватимуть на гвинтокрилах

Уряд підтримав спільну ініціативу Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров’я щодо запровадження системи аеромедичної евакуації та авіаційного транспортування анатомічних матеріалів/реципієнтів, пише Українська правда.

Для впровадження проекту порятунку людей на гвинтокрилах залишається два тижні.

«Вже з 1 квітня ми запускаємо пілотний проєкт у 7 областях: Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Тернопільська і Чернівецька. А з 1 травня вже підключаємо Київський регіон, він забезпечить допомогою Київську, Вінницьку, Житомирську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську, Чернігівську області та Київ. Сьогодні цілком готові до роботи дві вертолітні бази – у Львові та Києві. Далі система аеромедичної евакуації охопить всю країну», – повідомив очільник МВС Арсен Аваков.

Реклама партнерів

Цей проєкт – перший крок для повноцінного запуску системи аеромедичної евакуації на всій території України.

За словами Авакова, з урахуванням того, що в питанні надання екстреної медичної допомоги час є критично важливим, період реагування на виліт гелікоптера становитиме від 5 до 30 хвилин, в залежності від обставин.

На першому етапі пілотного запровадження аеромедичної евакуації буде задіяно нові сучасні гелікоптери Airbus H-145, які базуватимуться у містах Львів та Київ.

Заступник директора департаменту комунікації зі ЗМІ МВС Ярослав Тракало уточнив, що гвинтокрили Україна отримує в рамках міжурядової угоди з Францією.

За його словми, гелікоптер Н 145 забезпечує виняткові можливості для перевезення пацієнтів з однієї лікарні в іншу. Він може бути оснащений різним рівнем медичного обладнання до HICAMS (вертолітної медичної системи інтенсивної терапії) і транспортувати одного пацієнта та до трьох медичних екіпажів з двома пілотами.

Великий обє’м салону забезпечує легкий доступ та ергономічний робочий простір навіть для тривалих операцій з пошуку та порятунку. Н 145 обладнаний високоефективною рятувальною лебідкою потужністю 272 кг/600 фунтів і довжиною кабелю 90 метрів. Конструкція гелікоптера дозволяє йому приземлятися в дуже обмежених умовах.

Нагадаємо, аеромедичну евакуацію МОЗ почне впроваджувати вже цьогоріч зі Львова та Києва. Доставляти гелікоптерами до лікарні планують пацієнтів із важкими травмами, гострими розладами серцево-судинної системи, мозку. Детальніше про те до яких пацієнтів прибуватимуть гелікоптери читайте за цим посиланням.

Облаштували вертолітний майданчик у лікарні швидкої допомоги Львова за 19 млн грн.

Зауважимо, що торік лікарня швидкої медичної допомоги взялась облаштовувати вертолітній майданчик, аби оперативно транспортувати хворих. Для цього лікарня отримала всі погодження від міста. На всі роботи із бюджету Львова дали 5 млн грн, а облаштувати такий майданчик у лікарні хотіли ще минулого року.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.