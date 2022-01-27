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У Львові починають бустерну вакцинацію освітян: де і коли роблять щеплення

Оксана Попович

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У школах Львова відкривають додаткові пункти вакцинації проти коронавірусу. У п’ятницю, 28 січня, тут можна буде зробити бустерне щеплення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, для зручності працівників освіти у Львові організовують сім додаткових пунктів вакцинації, де можна зробити бустерне щеплення від коронавірусу. Доступні вакцини – Pfizer та Moderna.

Щеплення медики робитимуть безпосередньо у школах, розташованих у різних частинах міста, у п’ятницю, 28 січня, з 10:00 до 12:30 год.

Навчальні заклади, де освітяни можуть зробити бустерне covid-щеплення:

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  • СЗШ №67 – вул. Сяйво, 18
  • СЗШ №91 – вул. Варшавська, 58
  • СЗШ №98 – вул. К. Трильовського, 12
  • ліцей №15 – вул. Патона, 7
  • ліцей №37 – вул. Солодова, 6
  • ліцей імені Івана Пулюя – вул. Пулюя, 16
  • академічна гімназія – вул. С. Бандери, 14

Як повідомляв Львівський портал, після новорічно-різдвяних свят на Львівщині впали темпи вакцинації. При рекомендованому показнику у 23 тисячі щеплень на добу область наразі виконує трохи більше 20%.

Нагадаємо, загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року. Повний курс вакцинації наразі пройшли лише 47% мешканців області, що є недостатнім для формування колективного імунітету.

Найближчим часом селами Львівщини почнуть їздити мобільні бригади, аби вакцинувати всіх охочих проти коронавірусу. Львівський портал підготував інструкцію, як викликати мобільну бригаду з covid-вакцинації.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут.

Графік роботи центрів вакцинації на Львівщині 24-30 січня доступний за цим посиланням.

Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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