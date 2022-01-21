Рівень covid-вакцинації на Львівщині є недостатнім для колективного імунітету

Половина мешканців Львівської області отримала одну дозу вакцини проти коронавірусу, водночас тільки 47% населення вакциновані повністю. Ще нижче охоплення вакцинацією серед людей похилого віку – тільки 42%. Про це під час брифінгу повідомив координатор з вакцинації проти коронавірусу на Львівщині Олег Когут, передає кореспондент Львівського порталу.

Станом на 21 січня у Львівській області загалом провели майже 1 мільйон 950 тисяч щеплень. Відтак майже 50% населення вакцинувалися однією дозою, а 47% – двома дозами.

«Це загалом досить мало, щоб створити популяційний імунітет,» – підсумував координатор з вакцинації проти коронавірусу на Львівщині.

Ще нижчий рівень вакцинації відзначають серед вразливої вікової групи, зокрема, людей, старших 60 років. Тільки 42% літнього населення отримали вакцину проти Covid-19.

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Обсяг вакцинації дитячого населення віком 12-17 років на Львівщині також відносно низький. Загалом вакциновано близько 8 200 дітей. Хоча з 17 січня Міністерство охорони здоров’я зняло певні обмеження на вакцинацію дітей і тепер можуть щепитися всі охочі, які не мають абсолютних протипоказів. Адже не потрібно надавати довідку про проходження так званих рутинних щеплень перед введенням вакцини проти коронавірусу.

Водночас можливістю ввести бустерну дозу скористалися майже 6 500 мешканців Львівщини. Медики наголошують на доцільності цієї дози, особливо в час циркуляції штаму «Омікрон».

«Бустерна доза в цей період дуже доцільна. Вона посилює захищеність організму практично до 90%. Не йдеться про те, що людина не захворіє. Але, як правило, захворювання буде протікати у легкій формі і не приведе до важких наслідків чи до летальних випадків», – пояснив Олег Когут.

Тож медики закликають всіх, у кого виповнилося 6 місяців з часу основної вакцинації, щепитися третьоюбустерною дозою. Для цього у пунктах вакцинації використовують в основному мРНК вакцини – Moderna і Pfizer.

Як запевнив координатор з вакцинації проти коронавірусу, Львівщина забезпечена практично всіма вакцинами. Виключення становить тільки Coronavac, 80 тисяч доз якого вже сьогодні очікують в області.

Водночас у четвер, 20 січня, прибуло 5 тисяч доз Moderna. Вакцини Pfizer також не бракує – вистачить на близько 70 тисяч щеплень.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут.

Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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