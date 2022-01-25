Щодня в Україні коронавірус виявляють не менше ніж у 2000 дітей, – заступниця міністра

В Україні стрімко виросла захворюваність на коронавірус серед дітей. Щодня упродовж останнього тижня Covid виявляли не менш ніж у 2000 дітей. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

Так, з 17 по 23 січня в Україні суттєво побільшало хворих на коронавірус дітей. Щодня діагноз підтверджували по 2000 осіб. Найбільше занедужують діти віком 10-14 років, їхня частка серед хворих становить понад 40%.

Водночас зросла й завантаженість дитячих covid-лікарень. Станом на 24 січня у стаціонарі загалом перебували 1120 дітей, а це – близько 30% ліжок, виділених в Україні для лікування неповнолітніх. Стан більшості юних пацієнтів медики оцінюють як середньої важкості.

Реклама партнерів

«Більшість діток, що поступають у стаціонари, є у стані середньої важкості. Симптоми хвороби достатньо швидко коригуються мінімальним лікуванням, рясним питтям. Дуже мало хворих дітей потребують кисневої підтримки. Найнебезпечнішою хвороба є для дітей з хронічними хворобами. Наші дитячі лікарі постійно на варті і надають усю необхідну консультаційну і лікувальну допомогу», – відзначила Ірина Микичак.

Загалом за весь час пандемії коронавірусу в Україні занедужали 237 830 дітей. Через спалах школи зараз знову повертаються на дистанційне навчання, на самоізоляцію вже скерували понад 122 тисячі учнів та більше 3000 вчителів, які контактували з хворими.

Посадовиця закликала всіх дотримуватись правил безпеки: носити маски, мити або дезінфікувати руки, вакцинуватись, а при найменших проявах хвороби залишатись вдома і відразу звернутися до свого лікаря.

«Якщо ж дитина захворіла, залиште її вдома, навіть за наявності так званих “легких” симптомів вірусного захворювання. Спокійно, без паніки, але уважно слідкуйте за симптомами, проконсультуйтесь із сімейним лікарем чи вашим педіатром. Бережіть себе та своїх дітей», – додала Ірина Микичак.

Нагадаємо, на Львівщині діти також почали масово хворіти на коронавірус. За останні два тижні діагноз офіційно встановили 1754 дітям. У лікарні зараз лежать 165 осіб, при цьому завантаженість ліжок не зупиняється.

Так, у львівському ОХМАТДИТі зараз – 95 хворих дітей. Троє пацієнтів перебувають в реанімації,16-річний хлопчик підключений до апарату ШВЛ. Лікарі кажуть, що працюють на межі своїх сил. В лікарні на Орлика перебувають 70 діток.

Із 24 січня у Львові вся старша школа вже перейшла на «дистанційку». Рішення щодо формату навчання учнів 1-4 класів наразі дозволили приймати директорам шкіл. Щодо області, то досі на онлайн навчання перевели ті заклади, де хворіє більше 50% учнів.

Також відомо, що на дистанційний формат вже перейшли Львівський медуніверситет та ветуніверситет. У Франковому університеті та «Львівській політехніці» до 14 лютого ще тривають канікули.

Як писав Львівський портал, через спалах коронавірусу на Львівщині з 26 січня посилюють карантин. Обмеження охоплять й освіту – на дистанційне навчання переходять всі навчальні заклади, крім дитсадків. Детальніше – тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.