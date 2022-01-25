На Львівщині візьмуться за covid-вакцинацію у селах

Найближчим часом селами на Львівщині почнуть їздити мобільні бригади, аби вакцинувати всіх охочих проти коронавірусу. Таким чином мешканці зможуть зробити щеплення, не виїжджаючи за межі свого населеного пункту. Про це 25 січня повідомив регіональний координатор з питань covid-вакцинації Олег Когут, передає кореспондент Львівського порталу.

Особливу увагу пересувні мобільні бригади будуть приділяти селянам віком від 60 років, адже саме ця категорія населення може найважче хворіти на коронавірус. Точна дата, коли саме медики почнуть їздити селами на Львівщині, наразі ще не відома, проте графіки виїздів обіцяють оприлюднювати.

«Сьогодні особливо стоїть питання щодо вакцинації людей у селах, особливо віком 60+. Ми маємо самі їхати до них. І цю роботу найближчим часом будемо активізовувати, будемо розробляти щотижневі плани, графіки виїзду», – розповів Олег Когут.

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Зазначимо, що масштабну вакцинальну кампанію у селах нещодавно анонсувало й Міністерство охорони здоров’я. Загалом для цього у країні готують понад 800 пересувних медбригад.

Водночас Олег Когут зауважив, що через новорічні і різдвяні свята на Львівщині суттєво впали темпи covid-вакцинації. Наразі область виконує лише 20% від рекомендованого добового показника.

«Темпи вакцинації у нас збавились. Можливо, через свята та вихідні. Вчора [24 січня] провакциновано 4394 особи при рекомендованому показнику у 23 тисячі на добу. Тобто зараз ми практично виконуємо його тільки на 20%», – додав посадовець.

Загалом хоча б одне щеплення проти коронавірусу на Львівщині мають більше 1 мільйона людей (50,1% населення), два необхідні щеплення – майже 950 тисяч людей (47,5% населення). Тим часом трете, бустерне щеплення, мешканці теж не поспішають робити – наразі його має лише 8801 людина.

«Наразі ми не бачимо розуміння з боку людей щодо необхідної третьої, бустерної дози вакцини. Вже доведено, що вона підвищує опірність організму практично на 90%. А якщо людина й захворіє, то перенесе хворобу у досить легкій формі», – підкреслив регіональний координатор із covid-вакцинації.

Нагадаємо, загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут.

Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу. Графік роботи центрів вакцинації на Львівщині 24-30 січня доступний за цим посиланням.

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