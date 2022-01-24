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Відтепер українці можуть витратити «ковідну тисячу» на ліки

Ірина Марчук

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З понеділка, 24 січня, вакциновані люди віком від 60 років можуть використати гроші з «єПідтримки» на купівлю ліків. Про це повідомляє Львівський портал.

Відповідну постанову Кабмін ухвалив ще 19 січня. Відтак, витратити 1000 гривень, за повний курс вакцинації, на ліки зможуть українці у віці від 60 років. Купити медичні препарати можна придбати в аптеках та робити онлайн-замовлення, як і з рецептом лікаря, так і без нього.

Однак, за ці кошти дозволили купити тільки лікарські засоби, а не інші товари, які продаються в аптеці. Зокрема, йдеться про медикаменти, які не мають доведеної ефективності – дієтичні добавки (БАД), косметичні засоби або медичні прилади (тискомір, інгалятор тощо).

Як повідомлялось раніше, за інформацією Мінекономіки, банки будуть перевірять вік особи, у момент проведення платежу. При цьому, має значення тільки те, щоб на момент купівлі медикаментів людині виповнилось 60 років.

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Нагадаємо, 1000 гривень, яку пообіцяв повністю вакцинованим українцям Володимир Зеленський, офіційно називається програмою «єПідтримка». Їх із кінця 2021 року перераховують на віртуальну платіжну картку, яку формує «Дія». Гроші не оподатковуються і не завадять субсидіям.

Офіційно приймання заявок на програму «єПідтримка» в Україні оголосили зі середини грудня. Дотепер подати заявку можна через такі банки: Альфа-Банк, А-Банк, Укргазбанк, Monobank, ПриватБанк на Ощадбанк. Покрокова інструкція, як це зробити, доступна за цим посиланням.

При цьому використати отриману 1000 гривень можна виключно на похід в кіно і театр, музей, придбати абонемент у спортивний центр чи витратити на внутрішні залізничні й авіаперевезення. Літнім українцям дозволили витратити гроші на ліки.

На те, аби потратити гроші, дадуть чотири місяці з моменту їхнього отримання. Якщо вкластись у цей термін не вийде, то кошти автоматично повернуться державі. Вивести 1000 грн на іншу картку також не вдасться.

Отримати по 1000 грн вакциновані двома дозами українці зможуть незалежно від того, коли вони зробили щеплення. Сама ж програма триватиме протягом року – до 18 грудня 2022-го.

Загалом на виплату вакцинованим українцям по 1000 грн держава вже витратила близько 7 млрд грн. Громадяни встигли втратити 1,3 млрд грн.

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