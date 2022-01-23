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Папа Римський закликав до світового дня молитви за мир в Україні

Андрій Котенський

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Папа Римський Франциск у неділю висловив стурбованість з приводу зростаючої напруженості в Україні, яка загрожує миру, і закликав до політичних переговорів, повідомляє Європейська правда.

«Я із занепокоєнням стежу за зростанням напруженості, яка загрожує завдати нового удару по миру в Україні та поставити під питання безпеку в Європі із ще ширшими наслідками», – сказав Франциск.

Франциск закликав у середу 26 січня провести день молитви про мир, і щоб політичні переговори могли бути зосереджені на «людському братерстві, а не на партійних інтересах».

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Він додав, що «ті, хто переслідує власні цілі на шкоду іншим, зневажають своє людське покликання, тому що ми всі були створені як брати».

Раніше Львівський портал повідомляв, що з кінця жовтня Росія переміщує свою військову техніку до кордону з Україною, про що свідчать знімки, неодноразово зроблені зі супутника. У січні стало відомо, що Росія перекидає на Донбас танки, боєприпаси та пальне.

Самопроголошений «президент» Білорусі Олександр Лукашенко також анонсував спільне білорусько-російське військове навчання біля українських кордонів уже цієї зими.

Своєю чергою, США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

Майже 50% українців вважають, що Росія нападе на Україну.

За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно з Києвом.

Міністерство закордонних справ Британії викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення.

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