Затриманого в Італії на запит Росії українського режисера перевели під домашній арешт

Затриманого в Італії на запит Росії про його екстрадицію до РФ українського режисера Євгена Лавренчука перевели зі слідчого ізолятора під домашній арешт. Про це у п’ятницю, 21 січня, повідомила його мати, Ірина Лавренчук.

«Євгена відпустили під домашній арешт! Вчора пізно вночі ми змогли з ним коротко поспілкуватися – він у бадьорому настрої, стан здоров’я нормальний, просить передати вам всім величезну подяку за підтримку. Це стало можливим завдяки ефективній роботі адвокатів, МЗС, консульства України, завдяки вашим листам та акціям на підтримку, завдяки активності української діаспори, ЗМІ та однодумців. Але це лише перший крок у нашій боротьбі за звільнення Жені. Не зупиняємось, пам’ятаємо про страшну загрозу, яка нависла над ним. Робимо все можливе для його повного звільнення та повернення в Україну!», – повідомила Ірина Лавренчук у групі Free Eugene Lavrenchuk.

Водночас вона також закликала всіх не писати Євгену Лавренчуку зараз нічого.

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«Він має обмеження у зв’язку та спілкуванні, бо ведеться слідство. А також задля його ж безпеки», – зауважила Ірина Лавренчук.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 17 грудня 2021 року в італійському Неаполі за запитом Росії затримали головного режисера Одеського національного академічного театру опери та балету Євгена Лавренчука.

Митець прямував із Ізраїлю до рідного Львова.

Кураторка ініціативної групи Free Eugene Lavrenchuk Маріанна Гудіч-Палій повідомила, що російська сторона стверджує, що Лавренчук перебуваючи на території Росії вісім років тому нібито скоїв злочин.

Що відомо про Євгена Лавренчука?

Євген Лавренчук народився у Львові, там же закінчив польську школу імені Марії Магдалени. У 2003 році він закінчив Російську академію театрального мистецтва за фахом «оперний режисер», потім – вищі курси хореографії в Університеті імені Марії Кюрі-Склодовської у Польщі.

У 2004 році він зареєстрував «Польський Театр у Москві». У 2004 році став володарем Золотої медалі, титулу «Ювіляр року» і «Наймолодший режисер року» на виставці «Сцена Росії».

У 2014 році він покинув Росію на знак незгоди з політикою держави проти України, яку назвав «злочинною».

З березня 2018 року — головний режисер Одеського національного академічного театру опери та балету, а з вересня того ж року – ректор Першої української школи театру і кіно.

З червня 2018 року Лавренчук є експертом Українського культурного Фонду. У 2020 році став лауреатом найпрестижнішої державної театральної премії України –Премії імені Леся Курбаса. Вперше в історії її присудили за оперну постановку. З 30 березня 2021 року – Заслужений артист України.

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