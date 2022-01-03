В Італії за запитом Росії затримали українського режисера

В італійському Неаполі за запитом Росії 17 грудня затримали головного режисера Одеського національного академічного театру опери та балету Євгена Лавренчука. Нині українець перебуває під вартою, йому надали адвоката. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає hromadske.

За його словами, генеральне консульство України в Неаполі надає Лавренчуку консульську допомогу. Українцю надали адвоката.

Суд у Неаполі обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період розгляду російського екстрадиційного запиту.

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Нині консули та адвокат взаємодіють з італійськими правоохоронцями, аби з’ясувати причини затримання Євгена Лавренчука та захистити його законні інтереси.

31 грудня українця відвідав консул. Умови його тримання під вартою він оцінив як прийнятні, а стан здоров’я – задовільний.

«Консули підтримують зв’язок з адміністрацією пенітенціарного закладу та рідними та тримають справу на особливому контролі», – додав Ніколенко.

Водночас кураторка ініціативної групи Free Eugene Lavrenchuk Маріанна Гудіч-Палій повідомила, що головний режисер Одеської опери був транзитом у Неаполі, і його затримали перед посадкою на Львів.

Лавренчук від 17 грудня перебуває в італійському СІЗО, де найдовше може утримуватися 60 днів. Наразі триває розгляд запиту Росії про екстрадицію українця до РФ.

За її словами, російська сторона стверджує, що перебуваючи на території Росії вісім років тому режисер нібито скоїв злочин – його звинувачують у фінансових порушеннях. Точна причина його затримання поки невідома.

«[Адвокат] намагається запобігти екстрадиції Євгена до Росії, розуміючи політичну ситуацію між Україною та Росією та можливі наслідки цієї справи, враховуючи що Євген Лавренчук підтримував Україну навіть працюючи в Росії та покинув РФ з політичних причин, коли почалася війна», – стверджує Гудіч-Палій.

Вона також зауважила, що родина Євгена дали дозвіл на публічне розголошення справи, яку вважає сфабрикованою і схожою на політичне переслідування.

Що відомо про українця?

Євген Лавренчук народився у Львові, там же закінчив польську школу імені Марії Магдалени. У 2003 році він закінчив Російську академію театрального мистецтва за фахом «оперний режисер», потім – вищі курси хореографії в Університеті імені Марії Кюрі-Склодовської у Польщі.

У 2004 році він зареєстрував «Польський Театр у Москві». У 2004 році став володарем Золотої медалі, титулу «Ювіляр року» і «Наймолодший режисер року» на виставці «Сцена Росії».

У 2014 році він покинув Росію на знак незгоди з політикою держави, яку назвав «злочинною».

З березня 2018 року — головний режисер Одеського національного академічного театру опери та балету, а з вересня того ж року – ректор Першої української школи театру і кіно.

З червня 2018 року Лавренчук є експертом Українського культурного Фонду. У 2020 році став лауреатом найпрестижнішої державної театральної премії України –Премії імені Леся Курбаса. Вперше в історії її присудили за оперну постановку. З 30 березня 2021 року – Заслужений артист України.

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