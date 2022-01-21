В Україні виявили 20 тисяч нових хворих на коронавірус

Станом на ранок 21 січня в Україні виявили 20 156 нових випадків коронавірусу. При цьому Одужали 4 486 хворих та померли 150 пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Зокрема, захворіли 2464 дитини та 429 медпрацівників.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1552;
- Вінницька область – 969;
- Волинська область – 400;
- Дніпропетровська область – 826;
- Донецька область – 631;
- Житомирська область – 589;
- Закарпатська область – 498;
- Запорізька область – 366;
- Івано-Франківська область – 2427;
- Київська область – 672;
- Кіровоградська область – 98;
- Луганська область – 251;
- Львівська область – 1989;
- Миколаївська область – 304;
- Одеська область – 1036;
- Полтавська область – 677;
- Рівненська область – 702;
- Сумська область – 1158;
- Тернопільська область – 1053;
- Харківська область – 971;
- Херсонська область – 308;
- Хмельницька область – 1034;
- Черкаська область – 379;
- Чернівецька область – 756;
- Чернігівська область – 510.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 819 538 осіб; одужало – 3 576 268 осіб; летальних випадків – 98 993; проведено ПЛР-тестувань – 17 389 831.
Нагадаємо, на початку грудня хвиля коронавірусу остаточно стишилась, проте міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україні слід уже починати підготовку до нового спалаху.
Нову хвилю коронавірусу в Україні спочатку прогнозували зі середини лютого. Її спровокує новий штам Covid-19 «Омікрон», перший випадок якого в країні підтвердили 18 грудня.
Водночас науковці НАН кажуть, що нова covid-хвиля почалась уже у першій половині січня, адже рівень захворюваності зріс на 40% у порівнянні з груднем.
Із 30 грудня всі області України перейшли до «жовтої» covid-зони. А вже станом на 10 січня перші два регіони стали відповідати «помаранчевому» рівню епіднебезпеки, згодом до них додався й третій. Втім тепер у цій зоні – вже п’ять областей: Івано-Франківська, Сумська, Рівненська, Львівська і Чернівецька.
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Ольга Денисяка