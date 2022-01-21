В Україні виявили 20 тисяч нових хворих на коронавірус

Станом на ранок 21 січня в Україні виявили 20 156 нових випадків коронавірусу. При цьому Одужали 4 486 хворих та померли 150 пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Зокрема, захворіли 2464 дитини та 429 медпрацівників.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1552;

Вінницька область – 969;

Волинська область – 400;

Дніпропетровська область – 826;

Донецька область – 631;

Житомирська область – 589;

Закарпатська область – 498;

Запорізька область – 366;

Івано-Франківська область – 2427;

Київська область – 672;

Кіровоградська область – 98;

Луганська область – 251;

Львівська область – 1989;

Миколаївська область – 304;

Одеська область – 1036;

Полтавська область – 677;

Рівненська область – 702;

Сумська область – 1158;

Тернопільська область – 1053;

Харківська область – 971;

Херсонська область – 308;

Хмельницька область – 1034;

Черкаська область – 379;

Чернівецька область – 756;

Чернігівська область – 510.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 819 538 осіб; одужало – 3 576 268 осіб; летальних випадків – 98 993; проведено ПЛР-тестувань – 17 389 831.

Нагадаємо, на початку грудня хвиля коронавірусу остаточно стишилась, проте міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україні слід уже починати підготовку до нового спалаху.

Нову хвилю коронавірусу в Україні спочатку прогнозували зі середини лютого. Її спровокує новий штам Covid-19 «Омікрон», перший випадок якого в країні підтвердили 18 грудня.

Водночас науковці НАН кажуть, що нова covid-хвиля почалась уже у першій половині січня, адже рівень захворюваності зріс на 40% у порівнянні з груднем.

Із 30 грудня всі області України перейшли до «жовтої» covid-зони. А вже станом на 10 січня перші два регіони стали відповідати «помаранчевому» рівню епіднебезпеки, згодом до них додався й третій. Втім тепер у цій зоні – вже п’ять областей: Івано-Франківська, Сумська, Рівненська, Львівська і Чернівецька.

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