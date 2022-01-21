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Понад 943 тисячі мешканців Львівщини мають два covid-щеплення

Аліса Белей

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На Львівщині два необхідні щеплення від коронавірусу отримали вже понад 943 тисячі людей, ще майже 6,5 тисячі мешканців вакциновані бустерною дозою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, станом на 21 січня covid-щеплення на Львівщині зробили 1 949 353 людям. З них 943 594 особи уже пройшли повний курс вакцинації. Бустерну дозу вакцини проти коронавірусу ввели 6498 жителям, додаткову – 107.

Протягом минулої доби, 20 січня, щеплення отримали 5263 людини, друге щеплення зробили 2813 особам, 809 осіб вакцинували бустерною дозою, додатковою зробили одне щеплення.

Найбільше щеплень за весь час вакцинальної кампанії на Львівщині зробили американською вакциною Pfizer – 988 367, слідом йде китайська Coronavac – 524 101, Moderna – 205 063 людини, Astra Zeneca – 193 419 осіб і Covishield – 38 403.

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На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Яка різниця між бустерною і додатковою дозами проти коронавірусу, читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року. Станом на 1 січня повний курс вакцинації пройшли 45% мешканців області.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут.

Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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