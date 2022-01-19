На ліки «ковідну тисячу» можна витратити з 24 січня: що дозволили купувати

Кабмін ухвалив постанову, якою розширив дію програми «єПідтримка» на лікарські засоби. Витратити «ковідну тисячу» на медикаменти можна буде вже з 24 січня. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Витратити свою 1000 грн, отриману за повний курс covid-вакцинації, на ліки зможуть українці віком від 60 років. Купити медикаменти можна буде не лише безпосередньо в аптеці, а й зробити онлайн-замовлення.

Йдеться про будь-які лікарські засоби, дозволені для застосування в Україні, як за рецептом лікаря, так і без нього.

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Водночас зауважимо, що за «ковідну тисячу» дозволили купувати виключно лікарські засоби, а не будь-які товари, які реалізують в аптеці. Наприклад, не можна буде купити препарати недоведеної ефективності – дієтичні добавки (БАДи), а також косметичні засоби чи медичні прилади, як-от апарати для вимірювання тиску, інгалятори тощо.

За інформацією Мінекономіки, банки перевірятимуть вік людини у момент проведення платежу. Неважливо, коли саме вона оформила картку, головне, щоб на момент купівлі ліків їй вже виповнилося хоча б 60 років.

Нагадаємо, 1000 гривень, яку пообіцяв повністю вакцинованим українцям Володимир Зеленський, офіційно називається програмою «єПідтримка». Їх із кінця 2021 року перераховують на віртуальну платіжну картку, яку формує «Дія». Гроші не оподатковуються і не завадять субсидіям.

Офіційно прийом заявок на програму «єПідтримка» в Україні оголосили зі середини грудня. Дотепер подати заявку можна через такі банки: Альфа-Банк, А-Банк, Укргазбанк, Monobank, Приватбанк на Ощадбанк. Покрокова інструкція, як це зробити, доступна за цим посиланням.

При цьому використати отриману 1000 гривень можна виключно на похід в кіно і театр, музей, придбати абонемент у спортивний центр чи витратити на внутрішні залізничні й авіаперевезення. Літнім українцям дозволили витратити гроші на ліки.

На те, аби потратити гроші, дадуть чотири місяці з моменту їхнього отримання. Якщо вкластись у цей термін не вийде, то кошти автоматично повернуться державі. Вивести 1000 грн на іншу картку також не вдасться.

Отримати по 1000 грн вакциновані двома дозами українці зможуть незалежно від того, коли вони зробили щеплення. Сама ж програма триватиме протягом року – до 18 грудня 2022-го.

Загалом на виплату вакцинованим українцям по 1000 грн держава вже витратила близько 7 млрд грн. Громадяни встигли втратити 1,3 млрд грн.

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