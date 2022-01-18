В Україні виявили ще 8 558 нових випадків коронавірусу

Станом на ранок вівторка, 18 січня, в Україні лабораторно підтвердили ​​ 8 558 нових випадків коронавірусу. Померли 188 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 3 768 088 людей. Протягом минулої доби діагноз встановили ще ​​8 558 новим хворим, серед них 304 медиків та 811 дітей.

Одужали за останню добу 5 761 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 188 хворих.

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Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 98 549 людей, натомість одужали 3 768 088 українців.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 972;

Вінницька область – 372;

Волинська область – 142;

Дніпропетровська область – 286;

Донецька область – 365;

Житомирська область – 58;

Закарпатська область – 230;

Запорізька область – 188;

Івано-Франківська область – 640;

Київська область – 345;

Кіровоградська область – 61;

Луганська область – 207;

Львівська область – 870;

Миколаївська область – 148;

Одеська область – 350;

Полтавська область – 473;

Рівненська область – 370;

Сумська область – 384;

Тернопільська область – 282;

Харківська область – 678;

Херсонська область – 58;

Хмельницька область – 239;

Черкаська область – 214;

Чернівецька область – 475;

Чернігівська область – 151.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку грудня хвиля коронавірусу зменшилась, проте міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україні слід уже починати підготовку до нового спалаху.

Нову хвилю коронавірусу в Україні спочатку прогнозували зі середини лютого. Її спровокує новий штам Covid-19 «Омікрон», перший випадок якого в країні підтвердили 18 грудня.

Водночас науковці НАН кажуть, що нова covid-хвиля вже почалася, адже рівень захворюваності зріс на 40% у порівнянні з груднем.

Із 30 грудня всі області України перейшли до «жовтої» covid-зони. А вже станом на 10 січня перші два регіони стали відповідати «помаранчевому» рівню епіднебезпеки, згодом до них додався й третій. Втім тепер у цій зоні – дві області: Івано-Франківська та Сумська.