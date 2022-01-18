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Коронавірус на Львівщині підтвердили ще у 870 людей

Оксана Попович

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Станом на ранок вівторка, 18 січня, на Львівщині виявили 870 нових хворих на Covid-19. Одужали близько трьох сотень людей, ще шестеро померло. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міськради.

Коронавірус на Львівщині підхопили вже 228 608 осіб. Впродовж минулої доби лабораторні центри провели 2456 досліджень на Covid-19, з яких позитивними виявились 870, тобто тобто більше 35% від усіх зроблених досліджень. Серед усіх нових хворих 529 осіб – львів’яни.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 6112 людей (+6 за останню добу). Побороти недугу зуміли 212680 пацієнтів (+287 за минулу добу).

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Нагадаємо, зі 7 грудня Львівщина офіційно перейшла з «червоної» зони епіднебезпеки у «жовту». Проте фактичних послаблень не відбулося.

Дотепер захворюваність на коронавірус на Львівщині була стабільною. У covid-стаціонарах перебувають менше тисячі хворих, а завантаженість лікарень тримається на рівні 18%.

Ріст захворюваності на коронавірус на Львівщині прогнозували після новорічно-різдвяних святкувань. Зараз медики кажуть, що нова хвиля почнеться ще до кінця січня.

Як писав Львівський портал, наприкінці грудня у Львові виявили першого хворого, інфікованого штамом «Омікрон». Ним був 53-річний депутат Львівської міськради. Тепер «Омікрон» підозрюють вже у 100 мешканців Львівщини.

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