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На Львівщині проти Covid бустерною дозою щепили ще 468 людей

Аліса Белей

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На Львівщині два необхідні щеплення від коронавірусу отримали вже понад 937 тисяч людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, станом на 18 січня covid-щеплення на Львівщині зробили 1 937 870 людям. З них 937 376 осіб уже пройшли повний курс вакцинації. Ще 1 000 494 мешканці мають наразі одне щеплення.

Протягом минулої доби, 17 січня, щеплення отримали лише 4 766 людей, друге щеплення зробили 2 644 особам, 468осіб вакцинували бустерною дозою, додатковою зробили 6 щеплень.

Найбільше щеплень за весь час вакцинальної кампанії на Львівщині зробили американською вакциною Pfizer – 978 679, слідом йде китайська Coronavac – 523 404, Moderna – 204 125 людей, Astra Zeneca – 193 259 осіб і Covishield – 38 403.

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На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Яка різниця між бустерною і додатковою дозами проти коронавірусу, читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року. Станом на 1 січня повний курс вакцинації пройшли 45% мешканців області.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут.

Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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