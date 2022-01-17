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Оголошення запобіжного заходу для Порошенка перенесли на 19 січня

Ольга Денисяка

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Печерський суд, який обирає запобіжний захід п’ятому президенту України Петру Порошенку, переніс засідання на 19 січня. Про це повідомили під час засідання суду 17 січня, передає Львівський портал.

Головуючий суддя, який обирав запобіжний захід Порошенку, перебував у нарадчій кімнаті п’ять годин. Після цього вийшов секретар суду та заявив, що рішення оголосять 19 січня о 14.00 год.

Порошенка підозрюють у державній зраді шляхом сприяння закупівлі вугілля на окупованих територіях. Сторона обвинувачення клопотала про запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень.

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Водночас адвокати Порошенка просили відхилити клопотання прокуратури та заявили, що у політика немає статусу підозрюваного.

Нагадаємо, 17 січня п’ятий президент Петро Порошенко повернувся після місячної відсутності до України рейсом Варшава-Київ. Порошенка під аеропортом зустрічали тисячі прихильників. Також його зустріли співробітники ДБР, які, за їхніми словами, намагалися вручити п’ятому президенту процесуальні документи: повістку до суду та копію клопотання. Проте він відмовився і нібито втік.

Відразу на 17 січня було призначене й судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Порошенку. Воно розпочалося приблизно об 11:45. Однак суддя оголошував перерву до 14:00, щоб адвокати могли ознайомитися з матеріалами справи.

В чому підозрюють?

Як повідомляв Львівський портал, Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Підозрюваним у цій справі також є нардеп і кум Путіна Віктор Медведчук.

Раніше Порошенка викликали на допит, але він заявив, що перебуває за кордоном і повернеться в Україну в січні. Згодом стало відомо, що п’ятий президент прилетить 17 січня. Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенко вирішив вилетіти за кордон тоді, коли з’явилася інформація про підготовку йому підозри в держзраді.

6 січня Печерський районний суд Києва арештував майно п’ятого президента України та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка у справі про державну зраду.

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Фото: Liga.net

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