Суд арештував усе майно Порошенка

Печерський районний суд Києва арештував майно п’ятого президента України та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка у справі про державну зраду, пише Українська правда.

Відповідну ухвалу суду було оголошено під час судового засідання у четвер.

Джерела у команді Порошенка розповіли УП, що арештовано всі земельні ділянки, що йому належать, юридичні особи (банк, заводи тощо), які з ним пов’язані, все нерухоме майно, включаючи будинок у Козині, арештовані банківські рахунки та корпоративні частки.

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Наразі є можливість на апеляцію, однак оприлюднення повного тексту ухвали суду перенесли аж на 14 січня.

Адвокат Порошенка назвав це переслідуванням, замовленням Офісу президента. Також захист Порошенка готується до апеляції.

За словами адвоката, прокурори взяли декларацію п’ятого президента і з неї писали клопотання про арешт.

Раніше Львівський портал повідомляв, що в Офісі генпрокурора підписали клопотання про арешт п’ятого президента Петра Порошенка, а Печерський суд столиці дозволив затримати Порошенка, щоб доставити його в суд для обрання запобіжного заходу.

Сам Порошенко наразі у відряджанні у Європі та називає підозру в державній зраді –переходом «червоних ліній» чинною владою.

Як відомо підозру у держзраді Порошенкові оголосили 20 грудня 2021 року.

6 січня сам Порошенко заявив, що не зможе повернутися до України у першій половині січня, як повідомляв раніше – натомість планує прибути 17 січня.

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