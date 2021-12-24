Суд дозволив затримати Петра Порошенка, – ЗМІ

В Офісі генпрокурора підписали клопотання про арешт п’ятого президента Петра Порошенка, а Печерський суд столиці дозволив затримати Порошенка, щоб доставити його в суд для обрання запобіжного заходу. Про це пише Українська правда з посиланням на поінформованого співрозмовника у правоохоронних органах та прессекретаря Печерського суду столиці Віталія Чергавого.

Журналістам «Української правди» підтвердили, що в офісі генпрокурора підписали клопотання про арешт Порошенка. Крім того, джерело підтвердило, що Печерський суд Києва дозволив його затримати, щоб доставити Порошенка в суд та обрати запобіжний захід.

Водночас спікер суду Чергавий відмовився коментувати інформацію. Також він не зміг підтвердити, чи спростувати, чи було засідання у суді. За його словами, подібні засідання таємні та проходять у закритому режимі.

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У пресслужбах СБУ і ДБР вказали, що не мають інформації про суд та клопотання і порадили звернутись в ОГП. Адвокати п’ятого президента Ігор Головань та Ілля Новіков розповіли 24 грудня, що не мають правдивої інформації про обрання Порошенку запобіжного заходу.

За словами Голованя, за законом про подібні дії щодо нардепа мають повідомити голову парламенту протягом доби.

Нагадаємо, Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму. Його викликали на допит на 23 грудня. Порошенко на це заявив, що повернеться в Україну у першій половині січня і тоді поговорять.

Як повідомили в ДБР, підозра стосується трьох статей Кримінального кодексу України – щодо фінансування тероризму, державної зради та сприяння діяльності терористичної організації. У разі доведення провини Порошенку загрожує до 15 років ув’язнення з можливою конфіскацією майна.

Йдеться про справу щодо злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на 1,5 мільярда гривень та сприяння терористичним організаціям «ЛНР» і «ДНР».

У вересні-листопаді 2021 року у вказаному провадженні вже повідомили про підозру ще одному із чинних народних депутатів та колишньому міністру енергетики. Вони підозрюються у купівлі за державні кошти в ОРДЛО вугілля.

17 грудня ДБР намагалося вручити повістку на допит Порошенку у цій справі, але він проігнорував слідчих: сів у машину й поїхав.

За даними правоохоронців, попереднє керівництво держави підібрало на окупованій території дві шахти держпідприємств «Шахта імені К. І. Кісельова» та «Луганськвугілля», що перебували під повним контролем бойовиків, а одне з них узагалі не працювало.

12 листопада повідомили про підозру колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину. Йому закидають організацію незаконних постачань вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

Слідство стверджує: щоб створити видимість законності схеми, тодішній міністр наказав до реєстраційних даних цих підприємств внести зміни про юридичні адреси в Києві, а їхніми керівниками призначили представників «ЛНР» та «ДНР».

«Центренерго» за вказівкою Демчишина нібито уклало договори на постачання вугілля з контрольованими бойовиками підприємствами. Це стало підставою для перерахування, переведення в готівку й розподілення на користь «ДНР» та «ЛНР» більш як 200 мільйонів гривень.

Демчишину загрожує до 15 років в’язниці. Раніше у межах цієї справи вже повідомили про підозру народному депутату і ще одній людині – їм закидають державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій.

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