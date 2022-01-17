Арешт або 1 мільярд застави: прокурори озвучили вимоги щодо Порошенка

Прокуратура просить взяти Петра Порошенка під варту на два місяці з можливістю звільнення під заставу в мільярд гривень. Про це прокурори заявили у залі суду 17 січня, пише hromadske.

Сторона обвинувачення пояснює необхідність такого запобіжного заходу характером кримінального провадження, розміром збитків та майновим становищем Порошенка. Прокурори вважають, що такий запобіжний захід забезпечить виконання політиком процесуальних зобов’язань.

Також п’ятого президента просять зобов’язати не відлучатись із Києва та області, здати паспорти для виїзду за кордон, повідомляти слідчого про зміну місця проживання та носити електронний браслет (у разі сплати застави).

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Водночас адвокати Порошенка просять відхилити клопотання прокуратури. Також від суду поставити питання про реєстрацію кримінального провадження про притягнення завідомо невинного до відповідальності.

17 січня п’ятий президент Петро Порошенко повернувся після місячної відсутності до України рейсом Варшава-Київ. Порошенка під аеропортом зустрічали тисячі прихильників. Також його зустріли співробітники ДБР, які, за їхніми словами, намагалися вручити п’ятому президенту процесуальні документи: повістку до суду та копію клопотання. Проте він відмовився і нібито втік.

Відразу на 17 січня було призначене й судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Порошенку. Воно розпочалося приблизно об 11:45. Однак суддя оголошував перерву до 14:00, щоб адвокати могли ознайомитися з матеріалами справи. Оскільки адвокати заявили, що у політика немає статусу підозрюваного.

Нагадаємо, Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Підозрюваним у цій справі також є нардеп і кум Путіна Віктор Медведчук.

Раніше Порошенка викликали на допит, але він заявив, що перебуває за кордоном і повернеться в Україну в січні. Згодом стало відомо, що п’ятий президент прилетить 17 січня.

Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенко вирішив вилетіти за кордон тоді, коли з’явилася інформація про підготовку йому підозри в держзраді.

Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

6 січня Печерський районний суд Києва арештував майно п’ятого президента України та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка у справі про державну зраду.

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Фото: Українська правда