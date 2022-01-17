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У ДБР кажуть, що в аеропорту намагалися вручити Порошенку повістку в суд

Андрій Котенський

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У Державному бюро розслідувань пояснили, що в аеропорту намагалися вручити процесуальні документи п’ятому президенту України Петру Порошенку, але той відмовився їх узяти. Про це повідомила радник з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян на брифінгу 17 січня, відповідаючи на запитання журналістів, пише Українська правда.

«Співробітники ДБР намагалися вручити процесуальні документи, а саме повістку в суд», – повідомила вона.

За словами Сапьян, Порошенко відмовився від їх отримання. У ДБР також стверджують, що особи, які супроводжували політика, чинили опір правоохоронцям. Сапьян каже, що захисники Порошенка сказали, що отримають документи після проходження паспортного контролю, але потім «штучно створили штовханину і втекли».

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Відповідаючи на уточнююче запитання, чи можливе затримання Порошенка, комунікатор ДБР запевнила, що «сила – це останнє що буде залучатися до цього процесу».

Раніше повідомлялось, що у Петра Порошенка намагалися відібрати паспорт. Його під аеропортом зустрічали тисячі прихильників.

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