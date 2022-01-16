У covid-лікарнях на Львівщині більшає пацієнтів

На Львівщині поступово росте завантаженість covid-лікарень. Станом на неділю, 16 січня, у стаціонарах знову лікують більше тисячі хворих. Водночас у сімох медзакладах ще немає пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Коронавірус виявили ще у 625 мешканців Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 95 хворих, ще 566 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 1019 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, 205 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 96 хворих, 36 осіб під’єднані до апаратів ШВЛ.

На території Львівщини хворих на коронавірус зараз приймають 24 лікарні. Їхня завантаженість зараз зросла до 19,7%. При цьому у сімох медзакладах досі немає жодного пацієнта.

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Зазначимо, що ще на початку грудня захворюваність на Covid на Львівщині стабілізувалась, відповідно, зменшилась завантаженість лікарень. Ще напередодні Нового року у стаціонарах лежали менше тисячі людей. Такий показник вдалося втримати дотепер, тобто протягом двох тижнів.

Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус зараз виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):

у Центрі легеневого здоров’я (370) – 203

у львівській лікарні швидкої допомоги (830) – 144

у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 115

у Рудківській лікарні (100) – 79

у Стрийській міській лікарні (190) – 76

у Львівській обласній дитячій лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 54

у 8-й лікарні Львова (420) – 53

у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ (160) – 49

у Новояворівській райлікарні №1 імені Юрія Липи (200) – 46

у Стебницькій міській лікарні (150) – 37

у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 37

у Львівській обласній клінічній лікарні (120) – 35

у Золочівській ЦРЛ (210) – 27

у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 26

у Сокальській ЦРЛ (326) – 23

у Жидачівській ЦРЛ (100) – 12

у 5-й лікарні Львова (175) – 3

у львівській лікарні Укрзалізниці (100) – 0

у Львівському обласному перинатальному центрі (50) – 0

у 1-й лікарні Львова (225) – 0

у Пустомитівській ЦРЛ (80) – 0

у Жовківській ЦРЛ (100) – 0

у Самбірській ЦРЛ (50) – 0

у Буській ЦРЛ (80) – 0

Нагадаємо, ріст захворюваності на коронавірус на Львівщині прогнозували після новорічно-різдвяних святкувань. Зараз медики кажуть, що нова хвиля почнеться ще до кінця січня.

Наприкінці грудня у Львові виявили першого хворого, інфікованого штамом «Омікрон». Ним був 53-річний депутат Львівської міськради.

Тепер «Омікрон» підозрюють вже у 100 мешканців Львівщини.

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