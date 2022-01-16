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Covid на Львівщині: 625 нових хворих, ще семеро померли

Наталя Дуляба

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Станом на ранок неділі, 16 січня, на Львівщині виявили 625 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали більше двох сотень людей, ще семеро померли. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 226 884 людини. Протягом минулої доби лабораторні центри провели лише 934 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 625, тобто майже 67% від усіх зроблених досліджень. Серед усіх нових хворих 242 особи – львів’яни.

За даними Львівської ОДА, у розрізі районів всіх нових хворих виявили:

Дрогобицький район – 26
Золочівський район – 17
Львівський район – 480 (м. Львів – 242)
Самбірський район – 5
Стрийський район – 65
Яворівський район – 9
Червоноградський район – 23

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Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 6101 людина (+7 за останню добу). Побороти недугу зуміли 212 184 пацієнтів (+238 за минулу добу).

Нагадаємо, зі 7 грудня Львівщина офіційно перейшла з «червоної» зони епіднебезпеки у «жовту». Проте фактичних послаблень не відбулося.

Дотепер захворюваність на коронавірус на Львівщині була стабільною. У covid-стаціонарах перебувають менше тисячі хворих, а завантаженість лікарень тримається на рівні 18%.

Ріст захворюваності на коронавірус на Львівщині прогнозували після новорічно-різдвяних святкувань. Зараз медики кажуть, що нова хвиля почнеться ще до кінця січня.

Як писав Львівський портал, наприкінці грудня у Львові виявили першого хворого, інфікованого штамом «Омікрон». Ним був 53-річний депутат Львівської міськради. Тепер «Омікрон» підозрюють вже у 100 мешканців Львівщини.

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