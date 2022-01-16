Через черги і скарги пільговиків у Львові змінили підхід до видачі е-квитка

Пільгові транспортні картки «ЛеоКарт» у Львові почнуть видавати у найближчих до людини пунктах. А окремим пільговим категоріям їх навіть будуть доставляти додому. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

У Ратуші відреагували на скарги львів’ян, які змушені їхати в інший кінець міста, щоб забрати свою пільгову транспортну картку «ЛеоКарт», та ще й стояти у чергах.

Причиною цьому, як пояснювали в ЛКП «Львівавтодор», стало те, що всі виготовлені картки сортували за алфавітним порядком, після чого їх розподіляли між 17 пунктами видачі. Саме тому декому доводилось їхати у протилежний від свого дому бік.

«То є повний хаос! Я отримав sms, що мені треба прийти сюди і забрати свою картку, хоча сам я живу в Рясному-2. Мені треба було їхати аж звідти, невже не можна було передати її в ЦНАП? Написано було прийти на одну годину, а все змістилось, бо людей купа, черги. Ото так вони з коронавірусом “борються”», – розповідав 11 січня обурений пенсіонер Ярослав, який приїхав у Центр обслуговування пасажирів на вул. Горбачевського, 10.

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«Документи на отримання своєї пільгової картки я подала торік наприкінці серпня. Тепер мені прийшло повідомлення, що потрібно прийти забрати її. І хоч мені призначили конкретний час, я стою вже майже годину з дитиною і мерзну», – розповідала інша львів’янка.

Черга з пільговиків по е-квиток у Центрі обслуговування пасажирів 12 січня. Фото – Вголос

Тепер у мерії кажуть, що переглянули підхід до видачі пільгових транспортних карток і зроблять цей процес зручнішим для львів’ян.

«Мережа видачі карток велика – 17 пунктів. Деякі картки логістично потрапили в ті чи інші локації, бо не завжди збігаються адреси реєстрації та проживання людей, а також локація подачі документів. Зараз ми працюємо над механізмом, щоб місце видачі карток людям, які попередньо зверталися, було якомога зручнішим», – сказав директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило.

Зазначимо, видавати персональні пільгові «ЛеоКарти» почали лише з 8 грудня. За місяць свої картки отримали близько 10 тисяч пільговиків, тоді як подали документи – 100 тисяч людей. А загалом у всій громаді за різними даними є від 200 до 250 тисяч пільгових категорій населення. У міськраді сподіваються видати картки усім, хто вже подав документи, до кінця лютого.

Про те, коли і куди пільговику потрібно прийти і забрати свою персональну картку, його повідомляють через sms-повідомлення або телефонують.

Нагадаємо, із 13 січня у всій Львівській громаді запрацював е-квиток, щоправда, лише для пільговиків. Наразі ще триває видача персональних транспортних карток «ЛеоКарт», після чого ця категорія пасажирів ще повинна навчитись ними користуватись.

Для всіх інших пасажирів електронний квиток у громадському транспорті обіцяють запустити навесні. До цього часу для всіх, крім пільгових категорій, нічого не змінюється, в тому числі й вартість проїзду. Нові тарифи будуть чинні лише після старту повноцінної роботи е-квитка.

Загалом для проїзду у громадському транспорті будуть три типи карток «ЛеоКарт»: персоналізована для всіх пільгових категорій, туристична , яка має визначену ціну за конкретний період використання, та загальна . Останню можна буде купити в спеціальних апаратах, які облаштують по місту, а також поповнювати її через окремий сайт або за допомогою офіційного мобільного додатку. Про всі зміни, які принесе е-квиток до Львова, читайте тут.

Як писав Львівський портал, електронний квиток у Львові вводить чесько-український консорціум компаній Mikroelektronika spol s r.o. та SoftServe Municipal Technologies LLC. За це фірми отримають майже за 11,6 млн євро.

Хоч е-квиток запроваджують поетапно, у мерії Львова щоразу називали чимало нових дедлайнів, коли він врешті запрацює. Однією з останніх дат була осінь 2021 року, але згодом вона вкотре змістилась на січень 2022-го.

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