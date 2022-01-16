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Боксер зі Львова Любомир Пінчук здобув титул NABA Gold

Наталя Дуляба

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25-річний львівський боксер Любомир Пінчук, здолавши американця Хосе Маріо Флореса, здобув найбільш значимий титул у своїй кар’єрі – NABA Gold у першій важкій вазі. Про це Львівському порталу повідомили в обласному відділенні НОК України.

Бій відбувся у ніч на неділю, 16 січня, у місті Верона (штат Нью-Йорк, США). 25-річний

Боксер зі Львова Любомир Пінчук зійшовся у поєдинку з 35-річним американцем Хосе Маріо Флоресом.

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За підсумками восьми раундів всі судді віддали перемогу українцеві з великою різницею – 80:72 і двічі 79:73. Таким чином Любомир Пінчук здобув найбільш значимий титул у своїй кар’єрі – NABA Gold у першій важкій вазі.

Для Пінчука, який перед цим боєм повернувся з надважкої ваги у першу важку, ця перемога стала чотирнадцятою на профі-рингу при двох поразках та одній нічиїй. Вісім своїх перемог боксер завершував достроково.

«Міг завершити бій достроково Пінчук і цього разу, проте не вийшло. Після четвертого раунду Флорес підсів функціонально і бій став одностороннім. В сьомому і восьмому раундах Пінчук мав усі шанси нокаутувати суперника, але той вистояв», – додають у відділенні НОК України у Львівській області.

Додамо, що 25-річний Любомир Пінчук родом зі Львова, проте останні п’ять років живе у США. У незалежному комп’ютерному рейтингу BoxRec він перебуває у першій десятці серед 29 українських супертяжів.

Пінчук поступається лише Олександрові Усику, Вікторові Вихристу, Владиславові Сіренку, Андрієві Руденку та Олександрові Захожому.

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