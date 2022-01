Боксер зі Львова Любомир Пінчук здобув титул NABA Gold

25-річний львівський боксер Любомир Пінчук, здолавши американця Хосе Маріо Флореса, здобув найбільш значимий титул у своїй кар’єрі – NABA Gold у першій важкій вазі. Про це Львівському порталу повідомили в обласному відділенні НОК України.

Бій відбувся у ніч на неділю, 16 січня, у місті Верона (штат Нью-Йорк, США). 25-річний

Боксер зі Львова Любомир Пінчук зійшовся у поєдинку з 35-річним американцем Хосе Маріо Флоресом.

За підсумками восьми раундів всі судді віддали перемогу українцеві з великою різницею – 80:72 і двічі 79:73. Таким чином Любомир Пінчук здобув найбільш значимий титул у своїй кар’єрі – NABA Gold у першій важкій вазі.

Для Пінчука, який перед цим боєм повернувся з надважкої ваги у першу важку, ця перемога стала чотирнадцятою на профі-рингу при двох поразках та одній нічиїй. Вісім своїх перемог боксер завершував достроково.

«Міг завершити бій достроково Пінчук і цього разу, проте не вийшло. Після четвертого раунду Флорес підсів функціонально і бій став одностороннім. В сьомому і восьмому раундах Пінчук мав усі шанси нокаутувати суперника, але той вистояв», – додають у відділенні НОК України у Львівській області.

