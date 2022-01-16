Більше 934 тисячі мешканців Львівщини мають два covid-щеплення

На Львівщині два необхідні щеплення від коронавірусу отримали вже понад 934 тисячі людей, ще майже 4 тисячі мешканців вакциновані бустерною дозою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, станом на 16 січня covid-щеплення на Львівщині зробили 1 931 722 людям. Із них 934 154 особи уже пройшли повний курс вакцинації. Ще понад 993 тисячі мешканців мають наразі одне щеплення. Бустерну дозу вакцини проти коронавірусу ввели 3979 жителям, додаткову – 96.

Протягом минулої доби, 15 січня, щеплення отримали лише 2643 людини, друге щеплення зробили 1386 особам, 470 осіб вакцинували бустерною дозою, додатковою не зробили жодного щеплення.

Найбільше щеплень за весь час вакцинальної кампанії на Львівщині зробили американською вакциною Pfizer – 973 766, слідом йде китайська Coronavac – 523 074, Moderna – 203 343 людини, Astra Zeneca – 193 136 осіб і Covishield – 38 403.

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На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Яка різниця між бустерною і додатковою дозами проти коронавірусу, читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року. Станом на 1 січня повний курс вакцинації пройшли 45% мешканців області.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут.

Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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