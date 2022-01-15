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Від коронавірусу померли 98 тисяч українців

Наталя Дуляба

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Станом на ранок суботи, 15 січня, в Україні лабораторно підтвердили 10 569 нових випадків коронавірусу. Померли 127 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 3 748 079 людей. Протягом минулої доби діагноз встановили ще 10 569 новим хворим, серед них 229 медиків та 727 дітей.

Одужали за останню добу 6172 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 127 хворих.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 98 195 людей, натомість одужали 3 551 283 українці.

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Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):

  • м. Київ – 1178/4118
  • Львівська обл. – 1178/3019
  • Івано-Франківська обл. – 1167/1213
  • Харківська обл. – 761/5214
  • Сумська обл. – 562/798
  • Одеська обл. – 471/2593
  • Тернопільська обл. – 453/865
  • Чернівецька обл. – 446/1085
  • Київська обл. – 431/1779
  • Вінницька обл. – 414/1608
  • Хмельницька обл. – 402/1140
  • Рівненська обл. – 347/1198
  • Полтавська обл. – 343/1660
  • Дніпропетровська обл. – 338/4069
  • Житомирська обл. – 324/1007
  • Донецька обл. – 288/3153
  • Чернігівська обл. – 249/606
  • Черкаська обл. – 218/1024
  • Закарпатська обл. – 215/1502
  • Миколаївська обл. – 173/868
  • Запорізька обл. – 173/1588
  • Херсонська обл. – 143/690
  • Волинська обл. – 126/823
  • Луганська обл. – 89/602
  • Кіровоградська обл. – 80/835

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку грудня хвиля коронавірусу остаточно стишилась, проте міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україні слід уже починати підготовку до нового спалаху.

Нову хвилю коронавірусу в Україні спочатку прогнозували зі середини лютого. Її спровокує новий штам Covid-19 «Омікрон», перший випадок якого в країні підтвердили 18 грудня.

Водночас науковці НАН кажуть, що нова covid-хвиля почалась уже, адже рівень захворюваності зріс на 40% у порівнянні з груднем.

Із 30 грудня всі області України перейшли до «жовтої» covid-зони. А вже станом на 10 січня перші два регіони стали відповідати «помаранчевому» рівню епіднебезпеки, згодом до них додався й третій. Втім тепер у цій зоні – дві області: Івано-Франківська та Сумська.

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