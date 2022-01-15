Від коронавірусу померли 98 тисяч українців

Станом на ранок суботи, 15 січня, в Україні лабораторно підтвердили 10 569 нових випадків коронавірусу. Померли 127 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 3 748 079 людей. Протягом минулої доби діагноз встановили ще 10 569 новим хворим, серед них 229 медиків та 727 дітей.

Одужали за останню добу 6172 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 127 хворих.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 98 195 людей, натомість одужали 3 551 283 українці.

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Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):

м. Київ – 1178/4118

Львівська обл. – 1178/3019

Івано-Франківська обл. – 1167/1213

Харківська обл. – 761/5214

Сумська обл. – 562/798

Одеська обл. – 471/2593

Тернопільська обл. – 453/865

Чернівецька обл. – 446/1085

Київська обл. – 431/1779

Вінницька обл. – 414/1608

Хмельницька обл. – 402/1140

Рівненська обл. – 347/1198

Полтавська обл. – 343/1660

Дніпропетровська обл. – 338/4069

Житомирська обл. – 324/1007

Донецька обл. – 288/3153

Чернігівська обл. – 249/606

Черкаська обл. – 218/1024

Закарпатська обл. – 215/1502

Миколаївська обл. – 173/868

Запорізька обл. – 173/1588

Херсонська обл. – 143/690

Волинська обл. – 126/823

Луганська обл. – 89/602

Кіровоградська обл. – 80/835

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку грудня хвиля коронавірусу остаточно стишилась, проте міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україні слід уже починати підготовку до нового спалаху.

Нову хвилю коронавірусу в Україні спочатку прогнозували зі середини лютого. Її спровокує новий штам Covid-19 «Омікрон», перший випадок якого в країні підтвердили 18 грудня.

Водночас науковці НАН кажуть, що нова covid-хвиля почалась уже, адже рівень захворюваності зріс на 40% у порівнянні з груднем.

Із 30 грудня всі області України перейшли до «жовтої» covid-зони. А вже станом на 10 січня перші два регіони стали відповідати «помаранчевому» рівню епіднебезпеки, згодом до них додався й третій. Втім тепер у цій зоні – дві області: Івано-Франківська та Сумська.

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