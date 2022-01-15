«Голодна туса»: суд оштрафував скандального блогера Заліска

Галицький райсуд м. Львова оштрафував скандального блогера Олександра Заліска на 17 тисяч гривень за порушення карантину під час так званої «голодної туси» у львівському Будинку вчених. Про це пише Zaxid.net із посиланням на суддю Олега Юрківа, який і розглядав цю справу.

Судове засідання відбулося 13 січня, втім рішення у Єдиному держреєстрі судових рішень досі не опублікували. Про результат розгляду справи видання дізналося від самого судді.

«Обвинуваченого Олександра Заліска не було під час розгляду справи. Натомість його адвокат заявив, що обвинувачений визнає свою вину і погоджується на мінімальне покарання. За порушення карантину йому призначено покарання у вигляді 17 тисяч гривень штрафу», – розповів суддя Галицького райсуду Олег Юрків.

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Як писав Львівський портал, інцидент з «голодною тусою» трапився у львівському Будинку вчених 27 листопада. Саме в цей день в Україні вшановували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років, проте 29-річний блогер з Чернівців Олександр Заліско влаштував гучну еротичну вечірку в честь свого дня народження. Святкування проходило у стилі БДСМ.

До іменника прийшли відомі українські блогери, аудиторія яких теж складає не менше мільйона підписників. Вони розважалися, брали участь у відвертих конкурсах і всі веселощі транслювали в Instagram. Користувачів обурила така поведінка у день національної жалоби, особливої критики зазнав ведучий заходу, шоумен Володимир Остапчук, який опублікував сторіз із фотографією, яку підписав «голодна блогерська туса».

Після цієї гучної вечірки відомі українські бренди масово почали розривати співпрацю з Олександром Заліском та іншими блогерами. Сам винуватець святкування згодом поскаржився, що втратив практично весь свій заробіток на рекламі в Instagram.

Згодом за справу взялася поліція, яка склала протокол на Олександра Заліска за порушення карантинних обмежень. Сам Будинок вчених у Львові відразу після вечірки закрили.

Після скандалу з «голодною тусою» депутати Львівської обласної та міської рад закликали держвладу ввести кримінальну відповідальність за заперечення факту Голодоморів в Україні, а також за приниження пам’яті жертв цих трагічних подій.

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Фото зі соцмереж