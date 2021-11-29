Через гучну блогерську вечірку у Львові закрили Будинок вчених

За порушення карантину у Львові вирішили призупинити роботу Будинку вчених. Таке рішення 29 листопада прийняла міська комісія ТЕБ і НС. Про це на сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

29 листопада міська комісія ТЕБ і НС вирішила призупинити діяльність Будинку вчених Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України. Причиною стало порушення карантинних вимог.

«Провели комісію ТЕБ і НС. За порушення карантинних вимог комісія ТЕБ і НС прийняла рішення призупинити господарську діяльність Будинку вчених Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України», – заявив Андрій Москаленко.

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Зазначимо, у суботу, 27 листопада, у День пам’яті жертв Голодоморів відомий Instagram-блогер Олександр Заліско на честь свого Дня народження влаштував в Будинку вчених у Львові гучну вечірку з елементами еротики. На святкування він зібрав також і відомих українських друзів-блогерів.

Наразі Львівщина перебуває у «червоній» зоні карантину. Зауважимо, що за показниками МОЗ Львівщина вже не належить до «червоної» зони. Проте у Львівській ОДА звернулася до Державної комісії ТЕБ і НС з проханням залишити область у «червоній» зоні карантину, аби уникнути погіршення епідситуації із коронавірусною інфекцією.

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Фото: скріншот з Instagram-сторіс