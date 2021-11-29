ОСТАННІ НОВИНИ

Через гучну блогерську вечірку у Львові закрили Будинок вчених

Ольга Денисяка

|

За порушення карантину у Львові вирішили призупинити роботу Будинку вчених. Таке рішення 29 листопада прийняла міська комісія ТЕБ і НС. Про це на сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

29 листопада міська комісія ТЕБ і НС вирішила призупинити діяльність Будинку вчених Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України. Причиною стало порушення карантинних вимог.

«Провели комісію ТЕБ і НС. За порушення карантинних вимог комісія ТЕБ і НС прийняла рішення призупинити господарську діяльність Будинку вчених Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України», – заявив Андрій Москаленко.

Реклама партнерів

Зазначимо, у суботу, 27 листопада, у День пам’яті жертв Голодоморів відомий Instagram-блогер Олександр Заліско на честь свого Дня народження влаштував в Будинку вчених у Львові гучну вечірку з елементами еротики. На святкування він зібрав також і відомих українських друзів-блогерів.

Наразі Львівщина перебуває у «червоній» зоні карантину. Зауважимо, що за показниками МОЗ Львівщина вже не належить до «червоної» зони. Проте у Львівській ОДА звернулася до Державної комісії ТЕБ і НС з проханням залишити область у «червоній» зоні карантину, аби уникнути погіршення епідситуації із коронавірусною інфекцією.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: скріншот з Instagram-сторіс

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
У Львові обговорили роль громадських організацій у правовій державі
Омелян ШЕВЧУК
У Львові обговорили роль громадських організацій у правовій державі

26 листопада у Львові під час круглого столу на тему «Роль громадських організацій у правовій державі» відбулися публічн...

Чому у Львові «зависли» проєкти Громадського бюджету-2020
Наталя ДУЛЯБА
Чому у Львові «зависли» проєкти Громадського бюджету-2020

У Львові – критично низький показник реалізації Громадського бюджету-2020. Станом на кінець листопада він становить лише...

Як отримати водійські права без хабарів. Покрокова інструкція
Вероніка РОЙ
Як отримати водійські права без хабарів. Покрокова інструкція

В Україні давно існує міф, що отримати посвідчення водія можна лише через хабар. Такої думки притримуються близько 90% л...

Штам «Дельта+»: особливості, симптоми та постковідний синдром 
Аліса БЕЛЕЙ
Штам «Дельта+»: особливості, симптоми та постковідний синдром 

Штам коронавірусу «Дельта» мутував – у нього з’явилися нові симптоми. Новий штам назвали «Дельта+», а з основних його си...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів