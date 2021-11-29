Поліція покарає організатора гучної блогерської вечірки у Львові

Поліцейські склали протокол за недотримання карантину на організатора гучної вечірки у Львові 27 листопада. Йому загрожує штраф від 17 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У поліції повідомляють, що в суботу, 27 листопада, під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили інформацію про масове святкування в одному із закладів у центрі Львова. Правоохоронці встановили особу організатора вечірки, 27-річного мешканця міста Чернівці.

За порушення карантинних обмежень склали протокол за ч.1 ст.44-3 «Порушення правил карантину щодо людей» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладання штрафу у розмірі від 17 тисяч гривень.

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Зазначимо, що мова йде про гучну блогерську вечірку з елементами еротики, яку влаштував відомий Instagram-блогер Олександр Заліско на честь свого Дня народження.

День народження блогер-мільйонник святкував у Будинку вчених у Львові в суботу, 27 листопада. Саме в цей день по усій Україні вшановували пам’ять жертв Голодоморів. Зауважимо, кожного року в останню суботу листопада в країні обмежують проведення заходів розважального характеру.

Додамо, що через цю вечірку міська комісія ТЕБ і НС вирішила призупинити діяльність Будинку вчених Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України. Причиною стало порушення карантину.

Наразі Львівщина перебуває у найсуворішій зоні карантину. Зокрема, у Львові жорсткий карантин продовжили до 13 грудня.

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