Блогери в День пам’яті жертв Голодоморів влаштували гучну вечірку у Львові

У суботу, 27 листопада, у День пам’яті жертв Голодоморів відомий Instagram-блогер Олександр Заліско на честь свого Дня народження влаштував в Будинку вчених у Львові гучну вечірку з елементами еротики. На святкування він зібрав також і відомих українських друзів-блогерів. Вечірку розкритикували чимало користувачів Instagram.

День народження блогер-мільйонник святкував у Будинку вчених у Львові в суботу, 27 листопада. Саме в цей день по усій Україні вшановували пам’ять жертв Голодоморів. Зауважимо, кожного року в останню суботу листопада в країні обмежують проведення заходів розважального характеру.

Вечірка відбулася з еротичною тематикою Show bar. Розважав гостей відомий ведучий Володимир Остапчук. Святкування супроводжувалися еротичними танцями шоу-балету та відвертими конкурсами.

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На вечірку Олександра Заліска прийшли й відомі українські блогери, аудиторія яких теж складає не менше мільйона підписників.

Таке святкування неабияким чином обурило користувачів Instagram. Під фотографіями блогерів чимало людей залишали негативні коментарі. Проте самі блогери протягом дня ніяким чином не реагували на відгуки, а деякі з них закрили можливість коментувати дописи.

Лише ввечері 28 листопада Олександр Заліско звернувся в Instagram-сторіс, де прокоментував «ситуацію, яка голосно піднялася після його дня народження».

«27 листопада – це мій день народження! І я святкую свій день! Я не обирав день, коли мені народитися. І святкую його так, як захочу. Кожного року я святкую свій день народження саме в останню суботу листопада. І жодного року – це не хвилювало нікого. Так чому хвилює цього року? Чи може насправді не хвилює? А це черговий привід звинуватити когось в чомусь? В цей день працювало все. Телебачення, розважальні програми, ресторани, в Києві навіть відбулася ресторанна премія. 97% людей зустрічалися в закладах, співали та танцювали. То чому ви кричите про це? Я дійсно поважаю людей, які і правда вшановують жертв голодоморів. Ставлять свічку ( не в сторіз), свідомо думають про це. Але їх меншість. І вони тут не кричать. Вони щиро роблять те, що їм велить серце», – прокоментував блогер.

Що відомо про Олександра Заліска?

29-річний Олександр Заліско – блогер, який має 1,1 млн підписників, родом із Чернівецької області. У 2015 році балотувався до Чернівецької міської ради від партії «Сила та Честь», проте стати депутатом йому забракло голосів.

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Фото: скріншоти з Instagram-сторіс