Львівська облрада просить ввести кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору

Львівська обласна рада пропонує запровадити адміністративну та навіть кримінальну відповідальність за заперечення факту Голодоморів в Україні, а також за приниження пам’яті жертв цих трагічних подій. Відповідне звернення до керівництва держави депутати прийняли на сесії 7 грудня, передає кореспондент Львівського порталу.

Виступити з такою ініціативою депутатів Львівської облради спонукала так звана «голодна туса» – скандальна блогерська вечірка, яку організували у львівському Будинку вчених у сам День вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

«Парадоксально, але жодного покарання, крім часткової втрати заробітку, організатори цього ганебного дійства не несуть попри те, що ще у 2006 році Голодомор 1932-1933 років був визнаний геноцидом українського народу», – зауважують депутати.

Водночас обранці громади наголошують: ст.2 ЗУ «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні» визнає протиправним публічне заперечення Голодомору, наругою над пам’яттю мільйонів жертв Голодомору та приниженням гідності українського народу. Однак чинне законодавство не несе жодного покарання за такі дії.

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«Як наслідок – сьогодні будь-яка особа, керуючись чи власними збоченими уявленнями про історію та мораль, чи переслідуючи мету дестабілізувати суспільство на догоду ворога, може публічно принижувати, заперечувати, глумитись над болісними сторінками української історії. І не нести за це жодної правової відповідальності», – наголошують депутати.

Відтак Львівська обласна рада скерує звернення до голови Верховної Ради та прем’єр-міністра щодо запровадження адміністративної та кримінальної відповідальності за заперечення факту Голодоморів в Україні.

Як писав Львівський портал, скандальну вечірку з елементами еротики у Будинку вчених організував insta-блогер з Чернівців Олександр Заліско. 27 листопада, коли в Україні вшановували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років, він гучно святкував свій День народження.

До іменника прийшли відомі українські блогери, аудиторія яких теж складає не менше мільйона підписників. Вони розважалися, брали участь у відвертих конкурсах і всі веселощі транслювали в Instagram. Користувачів обурила така поведінка у день національної жалоби, особливої критики зазнав ведучий заходу, шоумен Володимир Остапчук, який опублікував сторіз із фотографією, яку підписав «голодна блогерська туса».

Після цієї гучної вечірки відомі українські бренди масово почали розривати співпрацю з Олександром Заліском та іншими блогерами. Сам винуватець святкування згодом поскаржився, що втратив практично весь свій заробіток на рекламі в Instagram.

Олександр Заліско на скандальному святкуванні свого Дня народження у Будинку вчених

Своєю чергою у поліції повідомили, що склали протокол на Олександра Заліска за порушення карантинних обмежень. Йому загрожує 17 тисяч гривень штрафу.

Сам Будинок вчених у Львові відразу після вечірки закрили.

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