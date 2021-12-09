Львівські депутати теж хочуть кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору

Депутати Львівської міської ради услід за своїми колегами з Львівської обласної ради вимагають ввести в Україні кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору та за наругу над пам’яттю мільйонів його жертв. Про це повідомляє Львівський портал.

На позачерговій сесії у четвер, 9 грудня, депутати Львівської міськради ініціювали звернення до голови Верховної Ради, президента і прем’єр-міністра щодо запровадження кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору та наругу над пам’яттю мільйонів українців, замордованих голодом.

Обранці громади наголошують: ЗУ «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні» визнає публічне заперечення Голодомору протиправним, а також наругою над пам’яттю мільйонів жертв Голодомору та приниженням гідності українського народу. Проте чинне законодавство не несе жодного покарання за такі дії.

«Така ситуація є неприпустимою, тому ми, депутати Львівської міської ради, просимо внести зміни до Кримінального кодексу України, зокрема ухвалити законопроєкт про встановлення кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору та наругу над пам’яттю жертв Голодомору. Відповідний законопроєкт уже є зареєстрований», – зачитав текст звернення Любомир Мельничук.

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Зазначимо, що напередодні відповідне звернення до керівництва держави прийняли депутати Львівської облради. За заперечення Голодоморів в Україні та за приниження пам’яті жертв цих трагічних подій вони вимагають ввести адміністративну та кримінальну відповідальність.

Виступити з такою ініціативою депутатів спонукала так звана «голодна туса» – скандальна блогерська вечірка, яку організував insta-блогер з Чернівців Олександр Заліско у львівському Будинку вчених у сам День вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

На святкування уродин Заліска прийшли відомі українські блогери, аудиторія яких теж складає не менше мільйона підписників. Вони розважалися, брали участь у відвертих конкурсах і всі веселощі транслювали в Instagram.

Користувачів обурила така цинічна поведінка у день національної жалоби, особливої критики зазнав ведучий заходу, шоумен Володимир Остапчук, який опублікував сторіз із фотографією, яку підписав «голодна блогерська туса».

Після цієї гучної вечірки відомі українські бренди масово почали розривати співпрацю з Олександром Заліском та іншими блогерами. Сам винуватець святкування згодом поскаржився, що втратив практично весь свій заробіток на рекламі в Instagram.

Олександр Заліско на скандальному святкуванні свого Дня народження у Будинку вчених

Своєю чергою у поліції повідомили, що склали протокол на Олександра Заліска за порушення карантинних обмежень. Йому загрожує 17 тисяч гривень штрафу.

Сам Будинок вчених у Львові відразу після вечірки закрили.

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