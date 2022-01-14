У covid-стаціонарах на Львівщині – 949 хворих. Де найбільше

Станом на п’ятницю, 14 січня, у лікарнях на Львівщині перебувають понад 900 хворих на коронавірус. У п’яти медзакладах взагалі немає пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.
Коронавірус виявили ще у 1001 мешканця Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 123 хворих, ще 1950 людей скерували на самоізоляцію.
Загалом у стаціонарах зараз перебувають 949 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, 179 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 93 хворих, 33 особи під’єднані до апаратів ШВЛ.
На території Львівщини хворих на коронавірус зараз приймають 24 лікарні. Їхня завантаженість підвищилася до 18,37%. При цьому у п’яти медзакладах немає жодного пацієнта.
Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):
- у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 109;
- у Центрі легеневого здоров’я (370) – 178;
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 27;
- у ЛОКЛ (120) – 27;
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 30;
- у ЛШМД (830) – 126;
- у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 4;
- у 8–й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 54;
- у 5–й МКЛ м. Львова (175) – 4;
- у Стрийській міській лікарні (190) – 72;
- у Стебницькій міській лікарні (150) – 42;
- у Рудківській лікарні (100) – 86;
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 44;
- у Кам’янка–Бузькій ЦРЛ (160) – 49;
- у Сокальській ЦРЛ (326) – 27;
- у Жидачівській ЦРЛ (100) – 13;
- у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 34;
- у Жовківській ЦРЛ (100) – 1;
- у Золочівській ЦРЛ (210) – 22.
- у Самбірській ЦРЛ (50) – 0;
- у Буській ЦРЛ (80) – 0;
- у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 0;
- у 1–й МКЛ м. Львова (225) – 0;
- у Пустомитівській (80) – 0;
Нагадаємо, зі 7 грудня Львівщина офіційно перейшла з «червоної» зони епіднебезпеки у «жовту». Проте фактичних послаблень не відбулося.
Відтоді медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що потрібно готуватись до нової covid-хвилі.
Збільшення рівня захворюваності на Covid на Львівщині прогнозують після новорічно-різдвяних святкувань, вже наприкінці січня та в першій половині лютого.
Як писав Львівський портал, наприкінці грудня у Львові виявили першого хворого, інфікованого штамом «Омікрон». Ним був 53-річний депутат Львівської міськради.
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Аліса Белей