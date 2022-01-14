У covid-стаціонарах на Львівщині – 949 хворих. Де найбільше

Станом на п’ятницю, 14 січня, у лікарнях на Львівщині перебувають понад 900 хворих на коронавірус. У п’яти медзакладах взагалі немає пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Коронавірус виявили ще у 1001 мешканця Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 123 хворих, ще 1950 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 949 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, 179 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 93 хворих, 33 особи під’єднані до апаратів ШВЛ.

На території Львівщини хворих на коронавірус зараз приймають 24 лікарні. Їхня завантаженість підвищилася до 18,37%. При цьому у п’яти медзакладах немає жодного пацієнта.

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Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):

у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 109; у Центрі легеневого здоров’я (370) – 178; у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 27; у ЛОКЛ (120) – 27; у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 30; у ЛШМД (830) – 126; у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 4; у 8–й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 54; у 5–й МКЛ м. Львова (175) – 4; у Стрийській міській лікарні (190) – 72; у Стебницькій міській лікарні (150) – 42; у Рудківській лікарні (100) – 86; у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 44; у Кам’янка–Бузькій ЦРЛ (160) – 49; у Сокальській ЦРЛ (326) – 27; у Жидачівській ЦРЛ (100) – 13; у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 34; у Жовківській ЦРЛ (100) – 1; у Золочівській ЦРЛ (210) – 22. у Самбірській ЦРЛ (50) – 0; у Буській ЦРЛ (80) – 0; у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 0; у 1–й МКЛ м. Львова (225) – 0; у Пустомитівській (80) – 0;

Нагадаємо, зі 7 грудня Львівщина офіційно перейшла з «червоної» зони епіднебезпеки у «жовту». Проте фактичних послаблень не відбулося.

Відтоді медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що потрібно готуватись до нової covid-хвилі.

Збільшення рівня захворюваності на Covid на Львівщині прогнозують після новорічно-різдвяних святкувань, вже наприкінці січня та в першій половині лютого.

Як писав Львівський портал, наприкінці грудня у Львові виявили першого хворого, інфікованого штамом «Омікрон». Ним був 53-річний депутат Львівської міськради.

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