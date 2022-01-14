На Львівщині проти Covid бустерною дозою щепили ще 609 людей

На Львівщині два необхідні щеплення від коронавірусу отримали вже понад 929 тисяч людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, станом на 14 січня covid-щеплення на Львівщині зробили 1 923 555 людям. З них 929 749 осіб уже пройшли повний курс вакцинації. Протягом минулої доби, 13 січня, щеплення отримали 6 957 людей, друге щеплення зробили 5 619 осіб.

Найбільше щеплень за весь час вакцинальної кампанії на Львівщині зробили американською вакциною Pfizer – 967 393, слідом йде китайська Coronavac – 522 567, Moderna – 202 228 людей, Astra Zeneca – 192 964 осіб і Covishield – 38 403.

Також вчора 609 мешканців Львівщини отримали бустерну дозу covid-вакцини, 9 – додаткову. Яка різниця між ними, читайте за цим посиланням.

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На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року. Станом на 1 січня повний курс вакцинації пройшли 45% мешканців області.

Протягом тижня, з 10 по 16 січня, у Львові та області працюватимуть 23 центри масової вакцинації, де можна зробити щеплення від коронавірусу.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут.

Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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