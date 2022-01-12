Повний курс covid-вакцинації пройшли понад 922 тисячі мешканців Львівщини

На Львівщині два необхідні щеплення від коронавірусу отримали вже понад 922 тисячі людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, станом на 12 січня covid-щеплення на Львівщині зробили 1 911 177 людям. З них 922 575 осіб уже пройшли повний курс вакцинації. Протягом минулої доби, 10 січня, щеплення отримали 6957 людей, друге щеплення зробили 4350 особам.

Найбільше щеплень за весь час вакцинальної кампанії на Львівщині зробили американською вакциною Pfizer – 957 577, слідом йде китайська Coronavac – 520 807, Moderna – 201 612 людей, Astra Zeneca – 192 778 осіб і Covishield – 38 403.

Також вчора 737 мешканці Львівщини отримали бустерну дозу covid-вакцини, 2 – додаткову. Яка різниця між ними, читайте за цим посиланням.

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На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року. Станом на 1 січня повний курс вакцинації пройшли 45% мешканців області.

Протягом тижня, з 10 по 16 січня, у Львові та області працюватимуть 23 центри масової вакцинації, де можна зробити щеплення від коронавірусу.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут.

Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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